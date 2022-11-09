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  4. ФОТО. Неймар поставил двойной лайк S1mple, лидеру NAVI
Counter-Strike
09 ноября 2022, 02:27 | Обновлено 09 ноября 2022, 02:41
48
0

ФОТО. Неймар поставил двойной лайк S1mple, лидеру NAVI

Бразилец наблюдал за поединком между NAVI и BIG на IEM Rio Major 2022

09 ноября 2022, 02:27 | Обновлено 09 ноября 2022, 02:41
48
0
ФОТО. Неймар поставил двойной лайк S1mple, лидеру NAVI
Getty Images/Global Images Ukraine. Неймар

Нападающий французского «ПСЖ» и сборной Бразилии Неймар показал в соцсетях, что смотрел онлайн матч по CS:GO.

Бразилец наблюдал за поединком между командами NAVI и BIG на турнире IEM Rio Major 2022.

При этом Неймар поставил двойной лайк лидеру NAVI украинцу Александру S1mple Костылеву.

NAVI обыграли BIG в матче легенд на мейджоре в Рио и вышли в плей-офф. Игра закончилась со счетом 2:0 в пользу NAVI (16:12 на Mirage, 16:10 на Dust2).

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Александр s1mple Костылев Natus Vincere Неймар CS:GO BIG IEM Rio Major 2022
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