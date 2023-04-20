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Украина. Премьер лига
20 апреля 2023, 12:01 | Обновлено 20 апреля 2023, 12:15
567
0

Йожеф САБО: «Луческу прекрасно понимает, что в Динамо слабенькие игроки»

Специалист уверен, что румын уйдет в отставку

20 апреля 2023, 12:01 | Обновлено 20 апреля 2023, 12:15
567
0
Йожеф САБО: «Луческу прекрасно понимает, что в Динамо слабенькие игроки»
ФК Динамо Киев. Мирча Луческу

Бывший главный тренер «Динамо» и сборной Украины Йожеф Сабо высказался о перспективах продолжения работы Мирчи Луческу во главе киевского клуба.

«Я уверен, что Луческу и так уйдет. Я не говорю, что он плохой тренер, Луческу завоевал много трофеев, он хороший специалист, но у него уже нет того интереса к футболу, как раньше. Луческу прекрасно понимает, что в «Динамо» у него слабенькие футболисты и никуда он от этого не денется.

Да, у нас идет война, но нельзя так безвольно играть. Вот почему у нас, кроме Мудрика, нет спроса на футболистов», - сказал Сабо.

Напомним, Луческу возглавил «Динамо» летом 2020 года, его контракт с киевлянами рассчитан до лета следующего года. За это время у руля «бело-синих» он успел стать чемпионом страны, выиграть Кубок и Суперкубок Украины.

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Йожеф Сабо Мирча Луческу Динамо Киев
Источник FanDay
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