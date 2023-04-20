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  4. Йожеф САБО: «Мудрика купили только из-за его сумасшедшей скорости»
Англия
20 апреля 2023, 10:39 | Обновлено 20 апреля 2023, 11:34
924
6

Йожеф САБО: «Мудрика купили только из-за его сумасшедшей скорости»

Специалист скептически оценил шансы Михаила заиграть в АПЛ

20 апреля 2023, 10:39 | Обновлено 20 апреля 2023, 11:34
924
6
Йожеф САБО: «Мудрика купили только из-за его сумасшедшей скорости»
ФК Челси. Михаил Мудрик

Бывший главный тренер сборной Украины Йожеф Сабо высказался о текущем положении дел у вингера «Челси» Михаила Мудрика, который пока не может найти свою игру в Англии.

«Мудрика купили только из-за его сумасшедшей скорости. Будем надеяться, что он заиграет. Но в Англии другой футбол, там ему просто не дают принять мяч, а если он принял, то двое игроков сразу страхуют и не дают пространства. И все – Мудрика нет!

С «Брайтоном» он впервые отыграл полный матч, отдал результативную передачу, но в основном он ничего не показывает. Я надеюсь, что он притрется к АПЛ, поймет, как надо играть, двигаться, открываться и вести себя на поле.

Стоит признать, что у Мудрика нет индивидуальных качеств, как у фланговых полузащитников того же «Ман Сити». Они сразу получают мяч и идут в обводку, за счет своей техники. У Мудрика нет такой техники и ему не дают пространства, поэтому у него ничего не получается в «Челси», – сказал Сабо.

Михаил Мудрик в текущем сезоне успел провести в составе «Челси» 12 матчей и сделать две результативных передачи.

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Йожеф Сабо Михаил Мудрик Челси
Источник FanDay
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Комментарии 6
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Kain_X_Rain
Вони по ходу самі не знають нашо вони його купили,але СРна дуже гарно то завернув )))
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+1
✌
Якщо божевільна швидкість, то що цей спринтер "Усейн" Хитромудрий робить у футболі??
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0
✌
"Експерта" Сабо розірвали на цитати, нульового Мудрика на британський прапор. Новини від першого нікчеми, як завжди, обісрати київський клуб, а новини про другого обісраннця  - відбілювання і так вже білого кізяка.
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0
KIEWADIM
Мудрик еще подтянется. В Мансити фланговые тоже по началу писю сосали, тот же Грилиш,Марез. 
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-1
Показать Скрыть 1 ответ
AndiM
А його сторінка в інстаграмі - це вам що порожній звук? Людина робе все для своїх вболівальників - показує як качати м'язи, як робити зачіски , як фарбуватись, як професійно набивати м'яч. Та цього взагалі не робе половина футболістів, просто тренеруються і не думають як розважити  фанатів своєї команди. Я не розумію чим ще не задоволені фанати члєнсі?
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-1
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