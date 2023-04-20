Йожеф САБО: «Мудрика купили только из-за его сумасшедшей скорости»

Бывший главный тренер сборной Украины Йожеф Сабо высказался о текущем положении дел у вингера «Челси» Михаила Мудрика, который пока не может найти свою игру в Англии.

«Мудрика купили только из-за его сумасшедшей скорости. Будем надеяться, что он заиграет. Но в Англии другой футбол, там ему просто не дают принять мяч, а если он принял, то двое игроков сразу страхуют и не дают пространства. И все – Мудрика нет!

С «Брайтоном» он впервые отыграл полный матч, отдал результативную передачу, но в основном он ничего не показывает. Я надеюсь, что он притрется к АПЛ, поймет, как надо играть, двигаться, открываться и вести себя на поле.

Стоит признать, что у Мудрика нет индивидуальных качеств, как у фланговых полузащитников того же «Ман Сити». Они сразу получают мяч и идут в обводку, за счет своей техники. У Мудрика нет такой техники и ему не дают пространства, поэтому у него ничего не получается в «Челси», – сказал Сабо.

Михаил Мудрик в текущем сезоне успел провести в составе «Челси» 12 матчей и сделать две результативных передачи.