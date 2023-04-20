САБО: «На роль главного тренера Динамо подходят Максимов и ван Леувен»

Бывший главный тренер киевского «Динамо» Йожеф Сабо поделился мнением о претендентах на тренерский пост столичного гранда после ухода Мирчи Луческу.

«Пока что Шовковский притирается. Он был в сборной Украины, теперь помогает Луческу. У Шовковского есть хороший опыт футболиста, он был прекрасный вратарь. Но я не знаю, стоит ли его ставить сейчас главным тренером. Мне кажется, немножко рановато. Ему нужно набраться тренерского опыта, что он сейчас и делает.

Посмотрим, что будет. Я считаю, что в данный момент на роль главного тренера «Динамо» подходят Максимов и ван Леувен», - сказал Сабо.

Напомним, ранее Йожеф Сабо скептически оценил шансы Михаила Мудрика заиграть в АПЛ.