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  4. САБО: «На роль главного тренера Динамо подходят Максимов и ван Леувен»
Украина. Премьер лига
20 апреля 2023, 11:19 | Обновлено 20 апреля 2023, 11:33
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4

САБО: «На роль главного тренера Динамо подходят Максимов и ван Леувен»

Специалист назвал тренеров, которые могут заменить Мирчу Луческу

20 апреля 2023, 11:19 | Обновлено 20 апреля 2023, 11:33
760
4
САБО: «На роль главного тренера Динамо подходят Максимов и ван Леувен»
FootBoom/Автор - Денис Руденко. Йожеф Сабо

Бывший главный тренер киевского «Динамо» Йожеф Сабо поделился мнением о претендентах на тренерский пост столичного гранда после ухода Мирчи Луческу.

«Пока что Шовковский притирается. Он был в сборной Украины, теперь помогает Луческу. У Шовковского есть хороший опыт футболиста, он был прекрасный вратарь. Но я не знаю, стоит ли его ставить сейчас главным тренером. Мне кажется, немножко рановато. Ему нужно набраться тренерского опыта, что он сейчас и делает.

Посмотрим, что будет. Я считаю, что в данный момент на роль главного тренера «Динамо» подходят Максимов и ван Леувен», - сказал Сабо.

Напомним, ранее Йожеф Сабо скептически оценил шансы Михаила Мудрика заиграть в АПЛ.

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Патрик ван Леувен Динамо Киев Юрий Максимов Александр Шовковский Мирча Луческу
Источник FanDay
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Комментарии 4
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SandroKing
Максимов самый недооцененный тренер в Украине. Практически везде давал результат. Вон на Скрипника поменяли в Ворскле и только хуже сделати. Да, сложный характер. А где вы видели хороших тренеров с хорошим характером?
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+1
Виктор Войцеховский
Самый оптимальный вариант - это Ребров или Вернидуб.
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0
Умник
С Максимовым согласен левуэн ослабляем Зарю. Не очень правильно хотя миром правят бабки, у Зари их меньше
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-1
Andr88
3 реальных кандидата .Сабо Маркевич  и Карло Анчелотти 
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-1
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