Хавбек Севильи: «Знали, что способны отыграться на Олд Траффорд»
Неманья Гудель – о шансах пройти «Манчестер Юнайтед»
Полузащитник испанской «Севильи» Неманья Гудель поделился ожиданиями от ответного матча 1/4 финала Лиги Европы против английского «Манчестер Юнайтед».
«Команда уверена в себе. Как сказал тренер, у нас есть класс. Мы не паниковали, проигрывая на «Олд Траффорд». Знали, что способны отыграться. «Севилья» хочет побеждать в каждом матче. В начале сезона было непросто. Но мы с уверенностью подходим к завтрашней игре. Мы каждый матч расцениваем как финал. Завтра будет еще один. Именно с такими мыслями мы готовимся», - сказал Гудель.
Матч «Севилья» – «Манчестер Юнайтед» состоится в четверг, 20 апреля. Начало в 22:00 по Киеву. Первая встреча завершилась вничью со счетом 2:2.
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