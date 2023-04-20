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Украина. Премьер лига
20 апреля 2023, 11:03 | Обновлено 20 апреля 2023, 11:22
522
0

Игорь КОСТЮК: «Возглавить первую команду Динамо? Я к этому двигаюсь»

Наставник «Динамо» U-19 – о своих амбициях

20 апреля 2023, 11:03 | Обновлено 20 апреля 2023, 11:22
522
0
Игорь КОСТЮК: «Возглавить первую команду Динамо? Я к этому двигаюсь»
ФК Динамо Киев. Игорь Костюк

Главный тренер «Динамо» U-19 Игорь Костюк в эксклюзивном интервью Sport.ua прокомментировал слухи, которые одно время активно сватали его в первую команду киевского клуба.

– Вас неоднократно «сватали» в первую команду в свете того, что клуб делает ставку на собственных воспитанников. Как вы относитесь к этой информации?
– Это очень приятно. Там много моих воспитанников. Я понимаю их потенциал, психологию.

– Вы готовы к этому вызову?
– Я к этому двигаюсь. Осенью получил лицензию PRO УЕФА. Это самая высокая тренерская категория. Теперь есть возможность работать на уровне УПЛ и зарубежных чемпионатов. Мне интересен тренерский прогресс, развитие игроков под собственным контролем. Хочется не только работать с ними 2-3 года, но и завоевывать золотые награды, Кубки во взрослом футболе и успешно выступать в еврокубках.

– Сейчас экономическая и политическая ситуация такова, что иностранцев нет. Благодаря собственной школе сможет ли поддерживать бренд «Динамо» и быть успешным не только в Украине, но и Европе?
– По-моему, в Украине можно играть своими игроками и добиваться успеха. В еврокубках для успеха нужно точечно усиливаться.

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Игорь Костюк Динамо Киев
Источник Sport.ua
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