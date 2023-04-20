Кристиан ЭРИКСЕН: «Позволили Севилье сохранить интригу»

Полузащитник английского «Манчестер Юнайтед» Кристиан Эриксен поделился ожиданиями от ответного матча 1/4 финала Лиги Европы против испанской «Севильи».

«В первом матче мы позволили «Севилье» сохранить интригу в этом противостоянии. Мы контролировали ход игры на протяжении 60 минут. У них часто менялись тренеры по ходу сезона, но теперь они начинают побеждать. У «Севильи» хорошая команда с классными игроками», - сказал Эриксен.

Матч «Севилья» – «Манчестер Юнайтед» состоится в четверг, 20 апреля. Начало в 22:00 по Киеву. Первая встреча завершилась вничью со счетом 2:2.