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Лига чемпионов
20 апреля 2023, 10:14 | Обновлено 20 апреля 2023, 10:21
62
0

Кристиан ЭРИКСЕН: «Позволили Севилье сохранить интригу»

Хавбек «Манчестер Юнайтед» – об упущенной победе в первом матче

20 апреля 2023, 10:14 | Обновлено 20 апреля 2023, 10:21
62
0
Кристиан ЭРИКСЕН: «Позволили Севилье сохранить интригу»
Getty Images/Global Images Ukraine. Кристиан Эриксен

Полузащитник английского «Манчестер Юнайтед» Кристиан Эриксен поделился ожиданиями от ответного матча 1/4 финала Лиги Европы против испанской «Севильи».

«В первом матче мы позволили «Севилье» сохранить интригу в этом противостоянии. Мы контролировали ход игры на протяжении 60 минут. У них часто менялись тренеры по ходу сезона, но теперь они начинают побеждать. У «Севильи» хорошая команда с классными игроками», - сказал Эриксен.

Матч «Севилья» – «Манчестер Юнайтед» состоится в четверг, 20 апреля. Начало в 22:00 по Киеву. Первая встреча завершилась вничью со счетом 2:2.

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Кристиан Эриксен Манчестер Юнайтед Севилья Севилья - Манчестер Юнайтед Лига Европы
Источник УЕФА
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