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Севилья
20.04.2023 22:00 2-й матч. Результат первого матча 2:2 - : -
Манчестер Юнайтед
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Лига Европы
20 апреля 2023, 10:03 |
31
0

Севилья – Манчестер Юнайтед. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Поединок состоится 20 апреля в 22:00 по Киеву

20 апреля 2023, 10:03 |
31
0
Севилья – Манчестер Юнайтед. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

20 апреля на «Рамон Санчес Писхуан» пройдет ответный матч 1/4 финала Лиги Европы, в котором «Севилья» встретится с «Манчестер Юнайтед».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Старт поединка запланирован на 22:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию встречи можно будет посмотреть на MEGOGO.

Первая игра в Англии завершилась со счетом 2:2. До 85-й минуты «красные дьяволы» уверенно побеждали со счетом 2:0, однако за 10 минут пропустили два гола. Точнее автогола.

До этого противостояния клубы играли дважды – и оба раза все закончилось в пользу испанцев. Они прошли «МЮ» в плей-офф Лиги чемпионов в 2018-м году, и по пенальти выиграли финал Лиги Европы в 2020-м.

Севилья – Манчестер Юнайтед. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Севилья Манчестер Юнайтед Севилья - Манчестер Юнайтед смотреть онлайн Лига Европы
Источник Sport.ua
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