20 апреля на «Рамон Санчес Писхуан» пройдет ответный матч 1/4 финала Лиги Европы, в котором «Севилья» встретится с «Манчестер Юнайтед».

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Старт поединка запланирован на 22:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию встречи можно будет посмотреть на MEGOGO.

Первая игра в Англии завершилась со счетом 2:2. До 85-й минуты «красные дьяволы» уверенно побеждали со счетом 2:0, однако за 10 минут пропустили два гола. Точнее автогола.

До этого противостояния клубы играли дважды – и оба раза все закончилось в пользу испанцев. Они прошли «МЮ» в плей-офф Лиги чемпионов в 2018-м году, и по пенальти выиграли финал Лиги Европы в 2020-м.

Севилья – Манчестер Юнайтед. Смотреть онлайн. LIVE трансляция