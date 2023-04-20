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Лига Европы
20 апреля 2023, 09:55 | Обновлено 20 апреля 2023, 10:05
77
0

Тренер Севильи: «Шансы 50 на 50»

Хосе Луис Мендилибар – о предстоящем ответном матче с «Манчестер Юнайтед»

20 апреля 2023, 09:55 | Обновлено 20 апреля 2023, 10:05
77
0
Тренер Севильи: «Шансы 50 на 50»
Getty Images/Global Images Ukraine. Хосе Луис Мендилибар

Главный тренер испанской «Севильи» Хосе Луис Мендилибар поделился ожиданиями от ответного матча 1/4 финала Лиги Европы против английского «Манчестер Юнайтед».

«Шансы 50 на 50. Будет очень сложно, даже после ничьей 2:2 в гостях у нас нет преимущества. Болельщики будут нам помогать, но на поле играют 11 против 11. На стороне «Юнайтед» - опыт», - сказал Мендилибар.

Матч «Севилья» – «Манчестер Юнайтед» состоится в четверг, 20 апреля. Начало в 22:00 по Киеву. Первая встреча завершилась вничью со счетом 2:2.

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Манчестер Юнайтед Севилья Лига Европы Хосе Луис Мендилибар Севилья - Манчестер Юнайтед
Источник УЕФА
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