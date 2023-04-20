Тренер Севильи: «Шансы 50 на 50»

Главный тренер испанской «Севильи» Хосе Луис Мендилибар поделился ожиданиями от ответного матча 1/4 финала Лиги Европы против английского «Манчестер Юнайтед».

«Шансы 50 на 50. Будет очень сложно, даже после ничьей 2:2 в гостях у нас нет преимущества. Болельщики будут нам помогать, но на поле играют 11 против 11. На стороне «Юнайтед» - опыт», - сказал Мендилибар.

Матч «Севилья» – «Манчестер Юнайтед» состоится в четверг, 20 апреля. Начало в 22:00 по Киеву. Первая встреча завершилась вничью со счетом 2:2.