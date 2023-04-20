Эрик ТЕН ХАГ: «Надо использовать мотивацию как инструмент»

Главный тренер английского «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг поделился ожиданиями от ответного матча 1/4 финала Лиги Европы против испанской «Севильи».

«Надо использовать мотивацию как инструмент. Особенно в больших матчах. Мы должны понимать, как правильно ее использовать. Нужно как следует сосредоточиться на матче и сыграть как можно лучше.

Мы достаточно организованно играем по всему полю, но должны лучше действовать в атаке. Уверен, что сможем забить завтра», - сказал тен Хаг.

Матч «Севилья» – «Манчестер Юнайтед» состоится в четверг, 20 апреля. Начало в 22:00 по Киеву. Первая встреча завершилась вничью со счетом 2:2.