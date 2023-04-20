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Лига Европы
20 апреля 2023, 09:17 | Обновлено 20 апреля 2023, 10:01
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2

Эрик ТЕН ХАГ: «Надо использовать мотивацию как инструмент»

Наставник «Манчестер Юнайтед» – о предстоящем ответном матче против «Севильи»

20 апреля 2023, 09:17 | Обновлено 20 апреля 2023, 10:01
150
2
Эрик ТЕН ХАГ: «Надо использовать мотивацию как инструмент»
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрик тен Хаг

Главный тренер английского «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг поделился ожиданиями от ответного матча 1/4 финала Лиги Европы против испанской «Севильи».

«Надо использовать мотивацию как инструмент. Особенно в больших матчах. Мы должны понимать, как правильно ее использовать. Нужно как следует сосредоточиться на матче и сыграть как можно лучше.

Мы достаточно организованно играем по всему полю, но должны лучше действовать в атаке. Уверен, что сможем забить завтра», - сказал тен Хаг.

Матч «Севилья» – «Манчестер Юнайтед» состоится в четверг, 20 апреля. Начало в 22:00 по Киеву. Первая встреча завершилась вничью со счетом 2:2.

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Эрик тен Хаг Манчестер Юнайтед Севилья Севилья - Манчестер Юнайтед Лига Европы
Источник УЕФА
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Old Т
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