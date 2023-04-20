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Лига чемпионов
20 апреля 2023, 06:04 |
547
0

Тренер Бенфики: «Мы превосходно выступили»

Рогер Шмидт – о результате подопечных в нынешней Лиге чемпионов

20 апреля 2023, 06:04 |
547
0
Тренер Бенфики: «Мы превосходно выступили»
Getty Images/Global Images Ukraine. Рогер Шмидт

Главный тренер лиссабонской «Бенфики» Рогер Шмидт дал оценку вылету команды из Лиги чемпионов на стадии 1/4 финала после поражения от миланского «Интера» по сумме двух встреч с общим счетом 2:5.

«Мы превосходно выступили в этом турнире, проиграв в 14 матчах всего лишь один раз. К сожалению, это была очень важная игра. Мы не смогли сыграть с такой же концентрацией и интенсивностью у себя дома.

Но мне понравилось то, что я увидел сегодня: команда верила в себя и не сдавалась, даже уступая 1:3», – признался Шмидт.

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Рогер Шмидт Бенфика Интер Милан Интер - Бенфика Лига чемпионов
Источник УЕФА
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