Тренер Бенфики: «Мы превосходно выступили»

Главный тренер лиссабонской «Бенфики» Рогер Шмидт дал оценку вылету команды из Лиги чемпионов на стадии 1/4 финала после поражения от миланского «Интера» по сумме двух встреч с общим счетом 2:5.

«Мы превосходно выступили в этом турнире, проиграв в 14 матчах всего лишь один раз. К сожалению, это была очень важная игра. Мы не смогли сыграть с такой же концентрацией и интенсивностью у себя дома.

Но мне понравилось то, что я увидел сегодня: команда верила в себя и не сдавалась, даже уступая 1:3», – признался Шмидт.