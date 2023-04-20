Президент Баварии подтвердил правильность замены Нагельсманна на Тухеля

Президент мюнхенской «Баварии» Герберт Хайнер дал оценку завершению выступления команды в Лиге чемпионов-2022/2023 на стадии 1/4 финала. Немцы, напомним, по сумме двух встреч проиграли «Манчестер Сити» с общим счетом 1:4.

«Было очевидно, что у нас не было игрока, который изменил бы ситуацию в нападении. Можно предположить, что мы усилим нашу команду, чтобы иметь возможность конкурировать в Бундеслиге и Лиге чемпионов.

Поменял бы я сегодня Нагельсманна на Тухеля? Определенно! Развитие команды под руководством Нагельсмана показало, что потенциал не был реализован на поле», – заявил Хайнер.

Как известно, в марте «Бавария» отправила в отставку Юлиана Нагельсманна, а команду возглавил Томас Тухель.