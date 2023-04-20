Підтримай кібернаступ Збройних Сил України
50 млн грн
Підтримати

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Холанд стал автором рекорда скорострельности в плей-офф ЛЧ
Лига чемпионов
20 апреля 2023, 03:51 |
360
0

Холанд стал автором рекорда скорострельности в плей-офф ЛЧ

Норвежец превзошел результат Садио Мане

20 апреля 2023, 03:51 |
360
0
Холанд стал автором рекорда скорострельности в плей-офф ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрлинг Холанд

В среду, 19 апреля, в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов между «Баварией» и «Манчестер Сити», который завершился вничью 1:1, автором единственного гола англичан стал нападающий Эрлинг Холанд.

Этим голом он довел счет своим голевым ударам в матчах плей-офф чемпионского евротурнира до 13-ти. При этом на счету у Холанда только 10 матчей в нокаут-стадии Лиги чемпионов.

Эрлинг Холанд стал автором нового рекорда результативности. Предыдущее достижение принадлежало вингеру «Баварии» Садио Мане. В своих первых десяти стыковых матчах Лиги чемпионов сенегалец забил девять голов.

Также Холанд повторил рекорд по голам, забитым в одном сезоне Лиги чемпионов, для игроков, выступающих в английской Премьер-лиге. На счету норвежского игрока 12 результативных ударов – столько же было у Руда ван Нистелроя в сезоне-2002/2003, когда он выступал за «Манчестер Юнайтед».

По теме:
Симоне ИНДЗАГИ: «Полуфинал был для нас мечтой»
Милан и Интер в полуфинале ЛЧ перепишут историю взаимоотношений
Пеп ГВАРДИОЛА: «Мы превосходно защищались в штрафной»
Эрлинг Холанд Лига чемпионов Манчестер Сити Бавария - Манчестер Сити рекорд
Источник Opta
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Это не ММА! Роналду уложил соперника на газон удушающим приемом
Футбол | 19 апреля 2023, 09:45 10
ВИДЕО. Это не ММА! Роналду уложил соперника на газон удушающим приемом
ВИДЕО. Это не ММА! Роналду уложил соперника на газон удушающим приемом

«Аль-Наср» со звездным португальцем проиграл «Аль-Хилялю» со счетом 2:0

Зидан уже два года без работы. Ему предлагают 120 млн и синергию с Роналду
Футбол | 19 апреля 2023, 11:45 13
Зидан уже два года без работы. Ему предлагают 120 млн и синергию с Роналду
Зидан уже два года без работы. Ему предлагают 120 млн и синергию с Роналду

Но Зизу вполне может возглавить излюбленный «Реал». В третий раз в карьере…

ВИДЕО. Гол престижа. Как Киммих сравнял счет для Баварии с пенальти
Футбол | 19.04.2023, 23:50
ВИДЕО. Гол престижа. Как Киммих сравнял счет для Баварии с пенальти
ВИДЕО. Гол престижа. Как Киммих сравнял счет для Баварии с пенальти
Украинские титаны сильнее греческих. Прометей прошел в полуфинал Еврокубка
Баскетбол | 19.04.2023, 20:51
Украинские титаны сильнее греческих. Прометей прошел в полуфинал Еврокубка
Украинские титаны сильнее греческих. Прометей прошел в полуфинал Еврокубка
Экс-игрок Сум проиграл апелляцию Украинской ассоциации футбола в CAS
Футбол | 19.04.2023, 19:20
Экс-игрок Сум проиграл апелляцию Украинской ассоциации футбола в CAS
Экс-игрок Сум проиграл апелляцию Украинской ассоциации футбола в CAS
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Ярослав АМОСОВ: «Дагестанцы – адекватные пацаны. Они ненавидят россию»
Ярослав АМОСОВ: «Дагестанцы – адекватные пацаны. Они ненавидят россию»
18.04.2023, 22:38 4
Бокс
Источник: Ребров не договаривался с УАФ. Он хочет выиграть азиатскую ЛЧ
Источник: Ребров не договаривался с УАФ. Он хочет выиграть азиатскую ЛЧ
18.04.2023, 20:01 20
Футбол
5 бразильцев, игравших за Шахтер, которых вы вряд ли вспомните
5 бразильцев, игравших за Шахтер, которых вы вряд ли вспомните
18.04.2023, 09:16 20
Футбол
Челси – Реал – 0:2. Дубль Родриго и 25 минут Мудрика. Видео голов и обзор
Челси – Реал – 0:2. Дубль Родриго и 25 минут Мудрика. Видео голов и обзор
19.04.2023, 00:08 11
Футбол
Свитолина проиграла Таусон на турнире в Португалии, не реализовав матчбол
Свитолина проиграла Таусон на турнире в Португалии, не реализовав матчбол
19.04.2023, 14:38 13
Теннис
ФИБА не пустила россию на Олимпиаду-2024, Украина сыграет в пре-отборе
ФИБА не пустила россию на Олимпиаду-2024, Украина сыграет в пре-отборе
18.04.2023, 17:50 3
Баскетбол
Наполи – Милан – 1:1. Два незабитых пенальти. Видео голов и обзор матча
Наполи – Милан – 1:1. Два незабитых пенальти. Видео голов и обзор матча
19.04.2023, 00:10
Футбол
ФОТО. Марина Мороз показала идеальную форму ягодичных мышц
ФОТО. Марина Мороз показала идеальную форму ягодичных мышц
18.04.2023, 11:48 6
MMA
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности