Холанд стал автором рекорда скорострельности в плей-офф ЛЧ

В среду, 19 апреля, в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов между «Баварией» и «Манчестер Сити», который завершился вничью 1:1, автором единственного гола англичан стал нападающий Эрлинг Холанд.

Этим голом он довел счет своим голевым ударам в матчах плей-офф чемпионского евротурнира до 13-ти. При этом на счету у Холанда только 10 матчей в нокаут-стадии Лиги чемпионов.

Эрлинг Холанд стал автором нового рекорда результативности. Предыдущее достижение принадлежало вингеру «Баварии» Садио Мане. В своих первых десяти стыковых матчах Лиги чемпионов сенегалец забил девять голов.

Также Холанд повторил рекорд по голам, забитым в одном сезоне Лиги чемпионов, для игроков, выступающих в английской Премьер-лиге. На счету норвежского игрока 12 результативных ударов – столько же было у Руда ван Нистелроя в сезоне-2002/2003, когда он выступал за «Манчестер Юнайтед».