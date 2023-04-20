Томас ТУХЕЛЬ: «У нас так и не было момента удачи»
Наставник «Баварии» – о матче с «Манчестер Сити»
Главный тренер мюнхенской «Баварии» Томас Тухель дал оценку ответному матчу 1/4 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити», который завершился вничью 1:1.
«Сити» был у нас на крючке, даже в большей степени, чем в Манчестере. Но, как и на прошлой неделе, у нас так и не было того момента удачи, который нужен, чтобы переломить ситуацию.
Я очень доволен тем, как мы сыграли. Я доволен обеими играми с «Ман Сити», это были матчи совершенно топового уровня. Мы на равных боролись с лучшей командой Европы, с командой, находящейся в лучшей форме. И в обоих матчах она была у нас на крючке», – заявил Тухель.
Напомним, в первой встрече команд, которая состоялась в Англии, со счетом 3:0 победил «Манчестер Сити».
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