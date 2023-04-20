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Лига чемпионов
20 апреля 2023, 01:15 | Обновлено 20 апреля 2023, 01:21
88
0

Назван лучший игрок матча Бавария – Манчестер Сити

Бельгиец де Брюйне удостоен престижного признания

20 апреля 2023, 01:15 | Обновлено 20 апреля 2023, 01:21
88
0
Назван лучший игрок матча Бавария – Манчестер Сити
УЕФА. Кевин де Брюйне

Лучшим игроком ответного поединка 1/4 финала Лиги чемпионов между «Баварией» и «Манчестер Сити», который завершился вничью 1:1, стал бельгийский вингер «горожан» Кевин де Брюйне.

Таково решение технических наблюдателей УЕФА.

«Очередной выдающийся матч. Де Брюйне видит поле и читает игру на высшем уровне. Он задает тон футболу в исполнении «Сити». Наблюдать за его игрой одно удовольствие», – охарактеризовали игру лауреата эксперты Европейского футбольного союза.

Кевин де Брюйне на 57-й минуте матча стал автором голевой передачи Эрлингу Холанду, который вывел «Ман Сити» вперед. Напомним, баварцы отыгрались на 83-й минуте, когда Йозуа Киммих реализовал 11-метровый.

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Лига чемпионов Кевин де Брюйне Бавария Манчестер Сити Бавария - Манчестер Сити
Источник УЕФА
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