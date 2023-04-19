Стало известно, за сколько Жирона готова продать Цыганкова в топ-клуб

Стало известно, за сколько «Жирона» готова продать украинского хавбека Виктора Цыганкова.

Испанский клуб, по данным журналиста Игоря Цыганыка, хочет получить за трансфер полузащитника не менее 20 млн евро.

25-летний Цыганков перешел из «Динамо» в «Жирону» зимой за 5 млн евро плюс 50% от суммы следующей перепродажи футболиста. Виктор подписал контракт до лета 2027 года.

В случае успешной перепродажи руководство киевского клуба может получить 10 млн евро.

25-летний провел в текущем сезоне за «Жирону» 10 матчей и забил 3 гола. Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 22 млн евро.