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Испания
19 апреля 2023, 23:23 | Обновлено 19 апреля 2023, 23:32
2092
1

Стало известно, за сколько Жирона готова продать Цыганкова в топ-клуб

По данным Игоря Цыганыка, испанский клуб хочет получить не менее 20 млн евро

19 апреля 2023, 23:23 | Обновлено 19 апреля 2023, 23:32
2092
1
Стало известно, за сколько Жирона готова продать Цыганкова в топ-клуб
Getty Images/Global Images Ukraine

Стало известно, за сколько «Жирона» готова продать украинского хавбека Виктора Цыганкова.

Испанский клуб, по данным журналиста Игоря Цыганыка, хочет получить за трансфер полузащитника не менее 20 млн евро.

25-летний Цыганков перешел из «Динамо» в «Жирону» зимой за 5 млн евро плюс 50% от суммы следующей перепродажи футболиста. Виктор подписал контракт до лета 2027 года.

В случае успешной перепродажи руководство киевского клуба может получить 10 млн евро.

25-летний провел в текущем сезоне за «Жирону» 10 матчей и забил 3 гола. Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 22 млн евро.

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Динамо Киев трансферы Жирона Виктор Цыганков Игорь Цыганык трансферы УПЛ
Источник Циганик LIVE
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