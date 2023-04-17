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  4. Источник: Цыганков мог перейти в Интер
Италия
17 апреля 2023, 20:10 |
2328
7

Источник: Цыганков мог перейти в Интер

Журналист Игорь Цыганык заявил, что один из топ клубов Италии хотел подписать украинца

17 апреля 2023, 20:10 |
2328
7
Источник: Цыганков мог перейти в Интер
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

Украинский журналист Игорь Цыганык в авторской программе «Цыганык LIVE» заявил, что украинский футболист Виктор Цыганков имел предложение от итальянского «Интера» перед переходом в «Жирону» из киевского «Динамо»:

«У Цыганкова было приглашение от «Интера», и он мог переехать туда, но там не гарантировали ему место в стартовом составе.

Они брали просто дешевого футболиста на перспективу, а может заиграет».

В январе 2023 года Цыганков перешел к «жирондинцам» из «Динамо» Киев. На его счету 10 матчей в футболке испанского клуба, в которых он отличился 3 голами и 3 ассистами. Контракт 25-летнего Виктора с «Жироной» рассчитан до 2027 года.

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Виктор Цыганков Игорь Цыганык Жирона Интер Милан Динамо Киев трансферы трансферы УПЛ трансферы Серии A
Источник Циганик LIVE
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Комментарии 7
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Serg Sergio
А я міг перейти у "Марс-інтернешнл"... 🤣🤣🤣 Не новини, а так: голосний пук фталпє😎
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+1
Remark
Хорошо, что не перешел в Интер! Груз веса ответственности, а точнее показания хорошего результата там бы был гораздо выше. А вот Жирона для переходного этапа - это топчик!
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0
u6464u
баламут сьогодні вирішив нагадати про себе , з добрим ранком  
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0
Alexander Andrejtschuk
циганьік  -клоун редкий) шо в жироне кому то место в основе гарантировали)?интер)) манчестер юнайтед 50 млн баксов давал).
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0
Octopus
Можно было бы и в Интер, там правого вингера нет, Барелла, Дармиан и Дюмфрис в конкурентах, а Интер уже не та грозная сила, что пару лет назад. Только боюсь что их схема не совсем под Виктора подходит, Интер играет с бегунками на флангах, там Цыганкову от ворот до ворот пришлось бы бегать вместо Дюмфриса.
Так что с Жироной Цыганкову повезло еще.
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