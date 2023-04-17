Источник: Цыганков мог перейти в Интер

Украинский журналист Игорь Цыганык в авторской программе «Цыганык LIVE» заявил, что украинский футболист Виктор Цыганков имел предложение от итальянского «Интера» перед переходом в «Жирону» из киевского «Динамо»:

«У Цыганкова было приглашение от «Интера», и он мог переехать туда, но там не гарантировали ему место в стартовом составе.

Они брали просто дешевого футболиста на перспективу, а может заиграет».

В январе 2023 года Цыганков перешел к «жирондинцам» из «Динамо» Киев. На его счету 10 матчей в футболке испанского клуба, в которых он отличился 3 голами и 3 ассистами. Контракт 25-летнего Виктора с «Жироной» рассчитан до 2027 года.