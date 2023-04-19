Лига чемпионов19 апреля 2023, 22:45 | Обновлено 19 апреля 2023, 23:02
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Пробил выше ворот. Холанд не реализовал пенальти в ворота Баварии
После первого тайма счет в ответном матче 1/4 финала ЛЧ пока не открыт
19 апреля 2023, 22:45 | Обновлено 19 апреля 2023, 23:02
1236
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В среду, 19 апреля, в 22:00 проходит ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором «Бавария» принимает «Ман Сити».
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Первая игра неделей ранее завершилась в пользу английского клуба (3:0).
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На 37-й минуте норвежец Эрлинг Холанд не реализовал пенальти в ворота «Баварии», назначенный за игру рукой. Норвежский форвард пробил мощно выше ворот.
После первого тайма счет в ответном матче 1/4 финала ЛЧ пока не открыт (0:0).
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