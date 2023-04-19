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Лига чемпионов
19 апреля 2023, 22:45 | Обновлено 19 апреля 2023, 23:02
1236
0

Пробил выше ворот. Холанд не реализовал пенальти в ворота Баварии

После первого тайма счет в ответном матче 1/4 финала ЛЧ пока не открыт

19 апреля 2023, 22:45 | Обновлено 19 апреля 2023, 23:02
1236
0
Пробил выше ворот. Холанд не реализовал пенальти в ворота Баварии
Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 19 апреля, в 22:00 проходит ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором «Бавария» принимает «Ман Сити».

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Первая игра неделей ранее завершилась в пользу английского клуба (3:0).

На 37-й минуте норвежец Эрлинг Холанд не реализовал пенальти в ворота «Баварии», назначенный за игру рукой. Норвежский форвард пробил мощно выше ворот.

После первого тайма счет в ответном матче 1/4 финала ЛЧ пока не открыт (0:0).

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Бавария Манчестер Сити видео голов и обзор Лига чемпионов Бавария - Манчестер Сити Эрлинг Холанд пенальти
Источник Sport.ua
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