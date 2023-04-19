Будущее принадлежит Богу. Витао может вернуться в Шахтер?
Сейчас защитник играет на родине за «Интернасьонал»
23-летний центральный защитник «Шахтера» Витао, который с апреля минувшего года на правах аренды выступает за бразильский «Интернасьонал», грядущим летом может вернуться в донецкий клуб.
После поединка с командой «Метрополитанос» из Венесуэлы (1:0) в рамках Кубка Либертадорес, Витао попросили прокомментировать вопрос его будущего, на что защитник не дал однозначного ответа.
«Будущее принадлежит Богу. Я готов ко всему», — сказал Витао.
Напомним, аренда Витао в «Интернасьонале» истекает 30 июня. Бразильский клуб выражал желание сохранить центрбека в составе и в дальнейшем, но пока не согласовал с «горняками» сумму полноценного выкупа.
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