Підтримай кібербезпеку Збройних Сил України
50 млн грн
Підтримати

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Будущее принадлежит Богу. Витао может вернуться в Шахтер?
Украина. Премьер лига
19 апреля 2023, 22:30 |
1437
1

Будущее принадлежит Богу. Витао может вернуться в Шахтер?

Сейчас защитник играет на родине за «Интернасьонал»

19 апреля 2023, 22:30 |
1437
1
Будущее принадлежит Богу. Витао может вернуться в Шахтер?
instagram.com/vitao44

23-летний центральный защитник «Шахтера» Витао, который с апреля минувшего года на правах аренды выступает за бразильский «Интернасьонал», грядущим летом может вернуться в донецкий клуб.

После поединка с командой «Метрополитанос» из Венесуэлы (1:0) в рамках Кубка Либертадорес, Витао попросили прокомментировать вопрос его будущего, на что защитник не дал однозначного ответа.

«Будущее принадлежит Богу. Я готов ко всему», — сказал Витао.

Напомним, аренда Витао в «Интернасьонале» истекает 30 июня. Бразильский клуб выражал желание сохранить центрбека в составе и в дальнейшем, но пока не согласовал с «горняками» сумму полноценного выкупа.

«Шахтер» хочет получить за Витао 7,2 миллионов евро.

По теме:
Стало известно, за сколько Жирона готова продать Цыганкова в топ-клуб
Мирон МАРКЕВИЧ: «Чуда не будет. УПЛ выиграет Шахтер, Днепр-1 разочаровал»
Манчестер Юнайтед хочет выкупить Забитцера у Баварии
Витао Шахтер Донецк Интернасьонал трансферы УПЛ трансферы
Источник Revista Colorada
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Дубль Родриго. Реал снова переиграл Челси и оформил проход в полуфинал ЛЧ
Футбол | 18 апреля 2023, 23:55 69
Дубль Родриго. Реал снова переиграл Челси и оформил проход в полуфинал ЛЧ
Дубль Родриго. Реал снова переиграл Челси и оформил проход в полуфинал ЛЧ

Лондонская команда имела неплохие моменты, но их надо было забивать

Забег Леау и незабитые пенальти. Милан прошел Наполи в 1/4 финала ЛЧ
Футбол | 18 апреля 2023, 23:59 12
Забег Леау и незабитые пенальти. Милан прошел Наполи в 1/4 финала ЛЧ
Забег Леау и незабитые пенальти. Милан прошел Наполи в 1/4 финала ЛЧ

Миланский клуб стал полуфиналистом Лиги чемпионов

Экс-игрок Сум проиграл апелляцию Украинской ассоциации футбола в CAS
Футбол | 19.04.2023, 19:20
Экс-игрок Сум проиграл апелляцию Украинской ассоциации футбола в CAS
Экс-игрок Сум проиграл апелляцию Украинской ассоциации футбола в CAS
Погоня за лидером. Аль-Айн Реброва выиграл, Ярмоленко отыграл 73 минуты
Футбол | 19.04.2023, 23:01
Погоня за лидером. Аль-Айн Реброва выиграл, Ярмоленко отыграл 73 минуты
Погоня за лидером. Аль-Айн Реброва выиграл, Ярмоленко отыграл 73 минуты
Челси – Реал – 0:2. Дубль Родриго и 25 минут Мудрика. Видео голов и обзор
Футбол | 19.04.2023, 00:08
Челси – Реал – 0:2. Дубль Родриго и 25 минут Мудрика. Видео голов и обзор
Челси – Реал – 0:2. Дубль Родриго и 25 минут Мудрика. Видео голов и обзор
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
luceorius
 "Майбутнє належить пройдисвітам." (Гі де Мопассан )
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФИБА не пустила россию на Олимпиаду-2024, Украина сыграет в пре-отборе
ФИБА не пустила россию на Олимпиаду-2024, Украина сыграет в пре-отборе
18.04.2023, 17:50 3
Баскетбол
Сетка плей-офф. Определены два из четырех полуфиналистов ЛЧ
Сетка плей-офф. Определены два из четырех полуфиналистов ЛЧ
19.04.2023, 01:46 2
Футбол
Наполи – Милан – 1:1. Два незабитых пенальти. Видео голов и обзор матча
Наполи – Милан – 1:1. Два незабитых пенальти. Видео голов и обзор матча
19.04.2023, 00:10
Футбол
Определен лучший игрок всех времен по версии действующих баскетболистов НБА
Определен лучший игрок всех времен по версии действующих баскетболистов НБА
19.04.2023, 12:41 5
Баскетбол
Малик СКОТТ: «Для Уайлдера бой с Усиком был бы шестираундовый»
Малик СКОТТ: «Для Уайлдера бой с Усиком был бы шестираундовый»
18.04.2023, 12:13 8
Бокс
5 бразильцев, игравших за Шахтер, которых вы вряд ли вспомните
5 бразильцев, игравших за Шахтер, которых вы вряд ли вспомните
18.04.2023, 09:16 20
Футбол
Свитолина проиграла Таусон на турнире в Португалии, не реализовав матчбол
Свитолина проиграла Таусон на турнире в Португалии, не реализовав матчбол
19.04.2023, 14:38 13
Теннис
Александр ПОВОРОЗНЮК: «Я ни от чего не отказывался»
Александр ПОВОРОЗНЮК: «Я ни от чего не отказывался»
18.04.2023, 09:55 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности