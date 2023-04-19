Сергей СТАХОВСКИЙ: «Все, что говорит Соболенко – пустые слова»

Бывший лидер украинского тенниса Сергей Стаховский прокомментировал слова второй ракетки мира Арины Соболенко.

«Соболенко говорит, что если бы могла что-то сделать, чтобы остановить войну, она бы это сделала, но реальность такова, что она ничего не можеть сделать.

Дело в том, что она даже не пыталась остановить эту войну и у нее определенно есть платформа, чтобы попробовать. Так что все, что она говорит, – пустые слова», – написал Стаховский в твиттере.