WTA19 апреля 2023, 19:40 | Обновлено 19 апреля 2023, 19:41
291
5
Сергей СТАХОВСКИЙ: «Все, что говорит Соболенко – пустые слова»
Бывший украинский теннисист раскритиковал вторую ракетку мира
19 апреля 2023, 19:40 | Обновлено 19 апреля 2023, 19:41
291
5
Бывший лидер украинского тенниса Сергей Стаховский прокомментировал слова второй ракетки мира Арины Соболенко.
«Соболенко говорит, что если бы могла что-то сделать, чтобы остановить войну, она бы это сделала, но реальность такова, что она ничего не можеть сделать.
Дело в том, что она даже не пыталась остановить эту войну и у нее определенно есть платформа, чтобы попробовать. Так что все, что она говорит, – пустые слова», – написал Стаховский в твиттере.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 19 апреля 2023, 00:30 3
Дважды пенальти для хозяев поля реализовал нигерийский форвард Одион Игало
Футбол | 19 апреля 2023, 14:21 15
Форвард заплатит 350 тысяч евро за драку с Лероем Сане
Футбол | 19.04.2023, 01:46
Футбол | 18.04.2023, 21:05
Теннис | 19.04.2023, 13:08
Комментарии 5
Популярные
Новые
Старые
Сабалека це фашистська сука.
Цікаво, як Соболенка може зупинити війну?
Показать Скрыть 3 ответа
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
17.04.2023, 21:35 5
18.04.2023, 09:16 20
18.04.2023, 23:59 12
18.04.2023, 11:48 6
18.04.2023, 13:17 4
19.04.2023, 00:08 11
17.04.2023, 19:11 21
17.04.2023, 17:28 5