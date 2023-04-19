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  4. Сергей СТАХОВСКИЙ: «Все, что говорит Соболенко – пустые слова»
WTA
19 апреля 2023, 19:40 | Обновлено 19 апреля 2023, 19:41
291
5

Сергей СТАХОВСКИЙ: «Все, что говорит Соболенко – пустые слова»

Бывший украинский теннисист раскритиковал вторую ракетку мира

19 апреля 2023, 19:40 | Обновлено 19 апреля 2023, 19:41
291
5
Сергей СТАХОВСКИЙ: «Все, что говорит Соболенко – пустые слова»
Screenshot. Сергей Стаховский

Бывший лидер украинского тенниса Сергей Стаховский прокомментировал слова второй ракетки мира Арины Соболенко.

«Соболенко говорит, что если бы могла что-то сделать, чтобы остановить войну, она бы это сделала, но реальность такова, что она ничего не можеть сделать.

Дело в том, что она даже не пыталась остановить эту войну и у нее определенно есть платформа, чтобы попробовать. Так что все, что она говорит, – пустые слова», – написал Стаховский в твиттере.

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Сергей Стаховский Арина Соболенко российско-украинская война
Источник Twitter
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Serhiy (Миколаїв)
Сабалека це фашистська сука.
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+2
Billy Bons
Цікаво, як Соболенка може зупинити війну?
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-6
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