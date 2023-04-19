Підтримай кібернаступ Збройних Сил України
50 млн грн
Підтримати

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Манчестер Юнайтед хочет выкупить Забитцера у Баварии
Англия
19 апреля 2023, 18:55 | Обновлено 19 апреля 2023, 18:56
139
0

Манчестер Юнайтед хочет выкупить Забитцера у Баварии

Сейчас хавбек выступает в Англии на правах аренды

19 апреля 2023, 18:55 | Обновлено 19 апреля 2023, 18:56
139
0
Манчестер Юнайтед хочет выкупить Забитцера у Баварии
Getty Images/Global Images Ukraine. Марсель Забитцер

«Манчестер Юнайтед» хочет в конце сезона выкупить у «Баварии» полузащитника Марселя Забитцера. По информации журналиста Бена Джейкобса, это личное желание главного тренера «Красных дьяволов» Эрика тен Хага.

Сейчас Забитцер выступает за «Манчестер Юнайтед» на правах аренды до конца сезона. Опция выкупа в соглашении не прописана, ожидается, что «Бавария» попросит за 29-летнего игрока сборной Австрии 28 миллионов евро.

После перехода в «Манчестер Юнайтед» в январе Забитцер провел за команду 13 матчей, в которых отличился 3 голами и 1 ассистом.

По теме:
ФОТО. В сети появились снимки домашней формы Баварии на следующий сезон
Хулиан АЛЬВАРЕС: «Это самое прекрасное, что могло бы случиться со мной»
Сыграет с Севильей? Рэшфорд восстановился после травмы
Марсель Забитцер Манчестер Юнайтед Бавария аренда игрока трансферы трансферы АПЛ трансферы Бундеслиги
Источник Twitter
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Игорь КОСТЮК о Самба Диалло: «То, что я увидел, меня поразило»
Футбол | 19 апреля 2023, 16:06 0
Игорь КОСТЮК о Самба Диалло: «То, что я увидел, меня поразило»
Игорь КОСТЮК о Самба Диалло: «То, что я увидел, меня поразило»

Наставник «Динамо» U-19 – о Самба Диалло

Роналду проиграл с Аль-Насром. Шансы на чемпионство резко упали
Футбол | 19 апреля 2023, 00:30 3
Роналду проиграл с Аль-Насром. Шансы на чемпионство резко упали
Роналду проиграл с Аль-Насром. Шансы на чемпионство резко упали

Дважды пенальти для хозяев поля реализовал нигерийский форвард Одион Игало

Наполи – Милан – 1:1. Два незабитых пенальти. Видео голов и обзор матча
Футбол | 19.04.2023, 00:10
Наполи – Милан – 1:1. Два незабитых пенальти. Видео голов и обзор матча
Наполи – Милан – 1:1. Два незабитых пенальти. Видео голов и обзор матча
Челси – Реал – 0:2. Дубль Родриго и 25 минут Мудрика. Видео голов и обзор
Футбол | 19.04.2023, 00:08
Челси – Реал – 0:2. Дубль Родриго и 25 минут Мудрика. Видео голов и обзор
Челси – Реал – 0:2. Дубль Родриго и 25 минут Мудрика. Видео голов и обзор
Определен лучший игрок всех времен по версии действующих баскетболистов НБА
Баскетбол | 19.04.2023, 12:41
Определен лучший игрок всех времен по версии действующих баскетболистов НБА
Определен лучший игрок всех времен по версии действующих баскетболистов НБА
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Забег Леау и незабитые пенальти. Милан прошел Наполи в 1/4 финала ЛЧ
Забег Леау и незабитые пенальти. Милан прошел Наполи в 1/4 финала ЛЧ
18.04.2023, 23:59 12
Футбол
Договоренность Реброва с УАФ, пожизненный бан Севидова, триумф Конотоп
Договоренность Реброва с УАФ, пожизненный бан Севидова, триумф Конотоп
18.04.2023, 06:06
Другие виды
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Месси или Роналду? Для меня выбор очевиден»
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Месси или Роналду? Для меня выбор очевиден»
18.04.2023, 21:05 8
Футбол
ФОТО. Марина Мороз показала идеальную форму ягодичных мышц
ФОТО. Марина Мороз показала идеальную форму ягодичных мышц
18.04.2023, 11:48 6
MMA
Снова наложил в штаны. Красюк жестко подколол Фьюри
Снова наложил в штаны. Красюк жестко подколол Фьюри
18.04.2023, 09:38 8
Бокс
«Беларусь в отдельной группе». Сборная Украины не снимется с отбора Евро
«Беларусь в отдельной группе». Сборная Украины не снимется с отбора Евро
17.04.2023, 19:11 20
Футбол
Источник: Ребров не договаривался с УАФ. Он хочет выиграть азиатскую ЛЧ
Источник: Ребров не договаривался с УАФ. Он хочет выиграть азиатскую ЛЧ
18.04.2023, 20:01 19
Футбол
Малик СКОТТ: «Для Уайлдера бой с Усиком был бы шестираундовый»
Малик СКОТТ: «Для Уайлдера бой с Усиком был бы шестираундовый»
18.04.2023, 12:13 8
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности