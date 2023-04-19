Манчестер Юнайтед хочет выкупить Забитцера у Баварии

«Манчестер Юнайтед» хочет в конце сезона выкупить у «Баварии» полузащитника Марселя Забитцера. По информации журналиста Бена Джейкобса, это личное желание главного тренера «Красных дьяволов» Эрика тен Хага.

Сейчас Забитцер выступает за «Манчестер Юнайтед» на правах аренды до конца сезона. Опция выкупа в соглашении не прописана, ожидается, что «Бавария» попросит за 29-летнего игрока сборной Австрии 28 миллионов евро.

После перехода в «Манчестер Юнайтед» в январе Забитцер провел за команду 13 матчей, в которых отличился 3 голами и 1 ассистом.