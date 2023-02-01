ОФИЦИАЛЬНО. Ман Юнайтед взял в аренду полузащитника Баварии

Австрийский хавбек Марсель Забитцер перешел из немецкой «Баварии» в английский «Манчестер Юнайтед».

Английский клуб взял в аренду 28-летнего австрийца до конца сезона.

У Забитцера действует контракт с мюнхенским клубом до 30 июня 2025 года. Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 20 млн евро.

Забитцер сыграл в текущем сезоне за «Баварию» 24 матча и забил 1 гол, если учитывать все турниры.