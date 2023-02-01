Англия01 февраля 2023, 04:59 | Обновлено 01 февраля 2023, 05:20
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ОФИЦИАЛЬНО. Ман Юнайтед взял в аренду полузащитника Баварии
Английский клуб подписал 28-летнего Марселя Забитцера до конца сезона
01 февраля 2023, 04:59 | Обновлено 01 февраля 2023, 05:20
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Австрийский хавбек Марсель Забитцер перешел из немецкой «Баварии» в английский «Манчестер Юнайтед».
Английский клуб взял в аренду 28-летнего австрийца до конца сезона.
У Забитцера действует контракт с мюнхенским клубом до 30 июня 2025 года. Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 20 млн евро.
Забитцер сыграл в текущем сезоне за «Баварию» 24 матча и забил 1 гол, если учитывать все турниры.
Welcome to United, Marcel Sabitzer 👊#MUFC— Manchester United (@ManUtd) February 1, 2023
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