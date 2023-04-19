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Испания
19 апреля 2023, 17:59 | Обновлено 19 апреля 2023, 18:02
581
0

Президент Ла Лиги прокомментировал вероятность возвращения Месси в Барсу

Хавьер Тебас намекнул, что осуществить этот трансфер будет непросто

19 апреля 2023, 17:59 | Обновлено 19 апреля 2023, 18:02
581
0
Президент Ла Лиги прокомментировал вероятность возвращения Месси в Барсу
Getty Images/Global Images Ukraine. Хавьер Тебас

Президент испанской Ла Лиги Хавьер Тебас прокомментировал возможность возвращения аргентинского нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси в «Барселону».

«Мы все еще ждем технико-экономического плана от «Барселоны». Им нужны большие усилия, чтобы это произошло.

Они могут продавать игроков, конечно, но им еще нужно зарегистрировать несколько игроков», – сказал Тебас.

Ранее президент «Барселоны» Жоан Лапорта заявил, что Месси вскоре вновь будет играть в каталонской команде.

Месси выступал за «блауграну» с 2005 по 2021 год. Действующий контракт 35-летнего Лионеля Месси с «ПСЖ» рассчитан до лета 2023 года.

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Хавьер Тебас Лионель Месси Барселона ПСЖ
Источник Twitter
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