Президент Ла Лиги прокомментировал вероятность возвращения Месси в Барсу
Хавьер Тебас намекнул, что осуществить этот трансфер будет непросто
Президент испанской Ла Лиги Хавьер Тебас прокомментировал возможность возвращения аргентинского нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси в «Барселону».
«Мы все еще ждем технико-экономического плана от «Барселоны». Им нужны большие усилия, чтобы это произошло.
Они могут продавать игроков, конечно, но им еще нужно зарегистрировать несколько игроков», – сказал Тебас.
Ранее президент «Барселоны» Жоан Лапорта заявил, что Месси вскоре вновь будет играть в каталонской команде.
Месси выступал за «блауграну» с 2005 по 2021 год. Действующий контракт 35-летнего Лионеля Месси с «ПСЖ» рассчитан до лета 2023 года.
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