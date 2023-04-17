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  4. Лапорта подтвердил возвращение Месси в Барселону
Испания
17 апреля 2023, 11:10 | Обновлено 17 апреля 2023, 11:19
1070
0

Лапорта подтвердил возвращение Месси в Барселону

Аргентинец может вернуться в родной клуб

17 апреля 2023, 11:10 | Обновлено 17 апреля 2023, 11:19
1070
0
Лапорта подтвердил возвращение Месси в Барселону
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

Президент испанской «Барселоны» Жоан Лапорта заявил, что аргентинский нападающий парижского клуба «ПСЖ» Лионель Месси вскоре вновь будет играть в каталонской команде.

Случилось это во время общения Лапорты с болельщиками перед игрой 29-го тура чемпионата Испании против «Хетафе» (0:0).

Источник опубликовал видео, на котором Жоан Лапорта, отвечая на вопрос от болельщика: «Вернется ли Месси в «Барсу»?», громко и четко ответил: «Да».

Напомним, Месси выступал за «блауграну» с 2005 по 2021 год.

Действующий контракт 35-летнего Лионеля Месси с «ПСЖ» рассчитано до лета 2023 года.

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Барселона Лионель Месси Жоан Лапорта
Источник Cadena Ser
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