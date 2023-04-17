Лапорта подтвердил возвращение Месси в Барселону

Президент испанской «Барселоны» Жоан Лапорта заявил, что аргентинский нападающий парижского клуба «ПСЖ» Лионель Месси вскоре вновь будет играть в каталонской команде.

Случилось это во время общения Лапорты с болельщиками перед игрой 29-го тура чемпионата Испании против «Хетафе» (0:0).

Источник опубликовал видео, на котором Жоан Лапорта, отвечая на вопрос от болельщика: «Вернется ли Месси в «Барсу»?», громко и четко ответил: «Да».

Напомним, Месси выступал за «блауграну» с 2005 по 2021 год.

Действующий контракт 35-летнего Лионеля Месси с «ПСЖ» рассчитано до лета 2023 года.