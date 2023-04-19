Главному тренеру ПСЖ грозит тюремный срок за расизм

Главному тренеру «ПСЖ» Кристофу Галтье может грозить тюремный срок за расистские высказывания.

Ранее СМИ сообщили, что Галтье, будучи тренером «Ниццы», в разговоре со спортивным директором позволил себе заявить, что «в команде не должно быть так много темнокожих и мусульман».

В пятницу прокуратура Ниццы начала предварительное расследование дела. В офисе «Ниццы» провели обыски, также прокуратура опросила президента Жана-Пьера Ривера. Впереди общение с другими работниками футбольного клуба.

Сообщается, что что если вину Галтье докажут, ему грозит до трех лет тюрьмы и штраф в размере 45 тысяч евро.