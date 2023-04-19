Главному тренеру ПСЖ грозит тюремный срок за расизм
Все из-за резких высказываний Кристофа Галтье
Главному тренеру «ПСЖ» Кристофу Галтье может грозить тюремный срок за расистские высказывания.
Ранее СМИ сообщили, что Галтье, будучи тренером «Ниццы», в разговоре со спортивным директором позволил себе заявить, что «в команде не должно быть так много темнокожих и мусульман».
В пятницу прокуратура Ниццы начала предварительное расследование дела. В офисе «Ниццы» провели обыски, также прокуратура опросила президента Жана-Пьера Ривера. Впереди общение с другими работниками футбольного клуба.
Сообщается, что что если вину Галтье докажут, ему грозит до трех лет тюрьмы и штраф в размере 45 тысяч евро.
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