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  4. Главному тренеру ПСЖ грозит тюремный срок за расизм
Франция
19 апреля 2023, 17:45 |
1370
2

Главному тренеру ПСЖ грозит тюремный срок за расизм

Все из-за резких высказываний Кристофа Галтье

19 апреля 2023, 17:45 |
1370
2
Главному тренеру ПСЖ грозит тюремный срок за расизм
Getty Images/Global Images Ukraine. Кристоф Галтье

Главному тренеру «ПСЖ» Кристофу Галтье может грозить тюремный срок за расистские высказывания.

Ранее СМИ сообщили, что Галтье, будучи тренером «Ниццы», в разговоре со спортивным директором позволил себе заявить, что «в команде не должно быть так много темнокожих и мусульман».

В пятницу прокуратура Ниццы начала предварительное расследование дела. В офисе «Ниццы» провели обыски, также прокуратура опросила президента Жана-Пьера Ривера. Впереди общение с другими работниками футбольного клуба.

Сообщается, что что если вину Галтье докажут, ему грозит до трех лет тюрьмы и штраф в размере 45 тысяч евро.

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расизм чемпионат Франции по футболу Кристоф Галтье ПСЖ
Источник RMC Sport
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Михайло Брижак
Ага,а выплыло это когда его ПСЖ захотело уволить,просто им неустойку платить не захотелось.Странно всё это.
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+2
Remark
Конечно не мне свой нос совать в дела Франции, но такое чувство что там скоро и самих (коренных) французов не останется. Будут или одни мусульмане или не белокожие люди) Но это их дело. Если позволят так делать, их право.
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