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  4. Идет расследование. ПСЖ может уволить Галтье за расизм
Франция
12 апреля 2023, 17:28 |
511
0

Идет расследование. ПСЖ может уволить Галтье за расизм

Возможно, тренер позволил себе расистское высказывание

12 апреля 2023, 17:28 |
511
0
Идет расследование. ПСЖ может уволить Галтье за расизм
Getty Images/Global Images Ukraine. Кристоф Галтье

По информации французских СМИ, ПСЖ начал внутреннее расследование возможных расистских высказываний тренера команды Кристофа Галтье.

Ранее СМИ сообщили, что Галтье, будучи тренером «Ниццы», в разговоре со спортивным директором позволил себе заявить, что «в команде не должно быть так много темнокожих и мусульман».

В ПСЖ сейчас проверяют эту информацию. Если окажется, что Галтье действительно такое заявил, то он будет уволен в ближайшее время, но пока клуб не хочет без доказательств обвинять своего работника.

Сообщается, что в ПСЖ, приглашая наставника, не знали о вероятных скандальных высказываниях Галтье. При этом тренер и без того находится под угрозой увольнения, учитывая не самые убедительные результаты нынешнего сезона.

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ПСЖ Кристоф Галтье расизм чемпионат Франции по футболу
Источник RMC Sport
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