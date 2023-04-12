Идет расследование. ПСЖ может уволить Галтье за расизм
Возможно, тренер позволил себе расистское высказывание
По информации французских СМИ, ПСЖ начал внутреннее расследование возможных расистских высказываний тренера команды Кристофа Галтье.
Ранее СМИ сообщили, что Галтье, будучи тренером «Ниццы», в разговоре со спортивным директором позволил себе заявить, что «в команде не должно быть так много темнокожих и мусульман».
В ПСЖ сейчас проверяют эту информацию. Если окажется, что Галтье действительно такое заявил, то он будет уволен в ближайшее время, но пока клуб не хочет без доказательств обвинять своего работника.
Сообщается, что в ПСЖ, приглашая наставника, не знали о вероятных скандальных высказываниях Галтье. При этом тренер и без того находится под угрозой увольнения, учитывая не самые убедительные результаты нынешнего сезона.
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