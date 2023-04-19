Хулиан АЛЬВАРЕС: «Это самое прекрасное, что могло бы случиться со мной»

Нападающий английского «Манчестер Сити» Хулиан Альварес поделился ожиданиями от ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов против немецкой «Баварии».

«Выход во втором тайме первого матча? Я знал, что должен быть готов, потому что на кону успех во многих турнирах. Очевидно, что Лига чемпионов является одним из самых важных.

В Европе, в таких турнирах, собираются лучшие команды. Здесь очень сильные игроки, но это самое прекрасное, что могло бы случиться со мной: играть в лучшем клубном турнире мира», - сказал Альварес.

Матч «Бавария» – «Манчестер Сити» состоится в среду, 19 апреля. Начало в 22:00 по Киеву. Первая встреча завершилась победой команды Пепа Гвардиолы со счетом 3:0.