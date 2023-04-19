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Украина. Премьер лига
19 апреля 2023, 16:32 | Обновлено 19 апреля 2023, 16:36
313
0

Игорь КОСТЮК: «Я работаю по испанской методологии»

Наставник «Динамо» U-19 – о принципах своей работы

19 апреля 2023, 16:32 | Обновлено 19 апреля 2023, 16:36
313
0
Игорь КОСТЮК: «Я работаю по испанской методологии»
ФК Динамо. Игорь Костюк

Игорь Костюк рассказал, каких принципов придерживается в работе с молодежью «Динамо», а также о том, за кем из иностранных тренеров ему интересно наблюдать.

– Вы себя причисляете к категории «динамовских сердец»?
– Я к этому спокойно отношусь. Я киевлянин, родился и вырос в столице. «Динамо» и Александр Александрович Шпаков воспитали меня, как игрока. И лично Шпаков приобщился к моему становлению как личности.

Свою тренерскую карьеру я сделал благодаря результатам своей работы, а не получил должность из-за успешной карьеры футболиста. Я работаю по испанской методологии, взятой на вооружение во времена работы в клубе Сергея Реброва. Два года работал с Висенте Гомесом и Унаи Мельгосой, что дало мне осознание этой модели развития футболистов. Но я всегда еще уделял внимание изучению, анализу соперника и тактическим перестроениям.

Из наставников интересно наблюдать эволюцию Пепа Гвардиолы. Начиная с работы в «Барселоне» до «МС», он существенно изменился. Очень импонировало, как тренер сборной Марокко Валид Реграги объединил команду, игроки ему доверились и выполняли требования. Это привело к выходу в полуфинал. Очень нравится построение команд Карло Анчелотти. Со времен «Милана» Андрея Шевченко до современного «Реала»

Тот же Сергей Ребров тоже прошел путь от тренера юношеских команд, помощника до главной команды «Динамо».

Полностью интервью Игоря Костюка здесь.

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Игорь Костюк Динамо Киев
Источник Sport.ua
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