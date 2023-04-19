Тони КРООС: «Не собираюсь делать глупостей»

Полузащитник «Реала» Тони Кроос заявил, что не намерен покидать мадридский клуб.

«Все идет по плану, но я также уважаю то, чего хочет клуб: как и когда вести переговоры. У меня хорошие отношения с клубом на протяжении многих лет. И этот вопрос уже обсуждался некоторое время. С обеих сторон было абсолютное доверие.

Клуб с самого начала знал, что я не собираюсь делать глупостей. Теоретически я мог бы подписать контракт с другим клубом с 1 января, но даже не думал о подобной глупости. Мы доверяем друг другу. Скорее всего, так будет продолжаться и дальше», - сказал Кроос.

В нынешнем сезоне Тони Кроос сыграл за «Реал» 41 матч и забил 2 гола, если учитывать все турниры.