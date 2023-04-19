Игорь КОСТЮК о Самба Диалло: «То, что я увидел, меня поразило»

Главный тренер «Динамо» U-19 Игорь Костюк рассказал, чем его поразил сенегалец Самба Диалло.

– Самбу Диалло считают одним из главных активов в «Динамо». Как он оказался в Киеве?

– Самба приехал в Украину в начале марта. На первой тренировке мне понравились его футбольные качества. На следующий день он заболел ковидом. Положительный тест «длился» полтора месяца. Все это время он жил на базе в изоляции до завершения сезона.

Руководители клуба спрашивали, нужен ли мне этот футболист? Я ответил, что хочу посмотреть его более тщательно. То, что я увидел, меня поразило. Было принято решение, чтобы он не возвращался в Сенегал, а остался в Киеве. Он работал индивидуально, пока команда была в отпуске. С первых тренировок после отпуска было ясно, что это талантливый игрок. Очень скоро клуб подписал с ним контракт. Я очень доволен, что такие футболисты переходят в «Динамо».



– Диалло говорит на французском. Как происходит ваше общение?

– На языке футбола. Если у человека есть футбольные качества, то ему легко с каждым тренером. На футбольном поле игрок все понимает. Достаточно расставить фишки на доске, чтобы Самба понял, как играть и тренироваться. А если серьезно, то есть переводчик, который все доносит.

– Он хорошо проявил себя в Юношеской Лиге УЕФА. Писали об интересе со стороны разных команд. Затем Самба «сдал». В чем проблема?

– На сборы зимой 2022 взяли много молодых игроков, а его оставили с юношеской командой. Самба был одним из лидеров и влиял на нашу игру. По-моему, когда его не взяли, это поспособствовало его спаду. Сейчас этот вопрос уже исчерпан.

– Какая ситуация с ним сейчас?

– Он уже в Киеве. Я его видел и говорил на базе. Диалло в хорошем настроении. Приехал из сборной, которая добилась успеха в Африке. Был капитаном команды, забивал. Ждем теперь не худших результатов за клуб.

– Самба с юношеской командой тренируется?

– Он игрок первой команды. Его выступления за юношескую команду зависят от решений Луческу и его желания. До лета он еще может играть за нашу команду, учитывая возраст.