Игорь КОСТЮК о Самба Диалло: «То, что я увидел, меня поразило»
Наставник «Динамо» U-19 – о Самба Диалло
Главный тренер «Динамо» U-19 Игорь Костюк рассказал, чем его поразил сенегалец Самба Диалло.
– Самбу Диалло считают одним из главных активов в «Динамо». Как он оказался в Киеве?
– Самба приехал в Украину в начале марта. На первой тренировке мне понравились его футбольные качества. На следующий день он заболел ковидом. Положительный тест «длился» полтора месяца. Все это время он жил на базе в изоляции до завершения сезона.
Руководители клуба спрашивали, нужен ли мне этот футболист? Я ответил, что хочу посмотреть его более тщательно. То, что я увидел, меня поразило. Было принято решение, чтобы он не возвращался в Сенегал, а остался в Киеве. Он работал индивидуально, пока команда была в отпуске. С первых тренировок после отпуска было ясно, что это талантливый игрок. Очень скоро клуб подписал с ним контракт. Я очень доволен, что такие футболисты переходят в «Динамо».
– Диалло говорит на французском. Как происходит ваше общение?
– На языке футбола. Если у человека есть футбольные качества, то ему легко с каждым тренером. На футбольном поле игрок все понимает. Достаточно расставить фишки на доске, чтобы Самба понял, как играть и тренироваться. А если серьезно, то есть переводчик, который все доносит.
– Он хорошо проявил себя в Юношеской Лиге УЕФА. Писали об интересе со стороны разных команд. Затем Самба «сдал». В чем проблема?
– На сборы зимой 2022 взяли много молодых игроков, а его оставили с юношеской командой. Самба был одним из лидеров и влиял на нашу игру. По-моему, когда его не взяли, это поспособствовало его спаду. Сейчас этот вопрос уже исчерпан.
– Какая ситуация с ним сейчас?
– Он уже в Киеве. Я его видел и говорил на базе. Диалло в хорошем настроении. Приехал из сборной, которая добилась успеха в Африке. Был капитаном команды, забивал. Ждем теперь не худших результатов за клуб.
– Самба с юношеской командой тренируется?
– Он игрок первой команды. Его выступления за юношескую команду зависят от решений Луческу и его желания. До лета он еще может играть за нашу команду, учитывая возраст.
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