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  4. Виталий ПОНОМАРЕВ: «У нас непростая обстановка»
Украина. Премьер лига
19 апреля 2023, 16:20 |
474
0

Виталий ПОНОМАРЕВ: «У нас непростая обстановка»

Главный тренер «Руха» – о поражении от «Ингульца»

19 апреля 2023, 16:20 |
474
0
Виталий ПОНОМАРЕВ: «У нас непростая обстановка»
ФК Рух Львов. Виталий Пономарев

Главный тренер «Руха» Виталий Пономарев прокомментировал поражение в Петровом от «Ингульца» со счетом 0:1.

– К сожалению, по итогам этого матча стоит делать анализ действий не только футболистов, но и действия многих нужно тоже проанализировать.

Если брать чисто нашу команду, то мы проиграли немало борьбы в первом тайме, что помешало нам получить положительный результат. Это касается первой части игры, потому что во втором тайме уже начали играть в футбол, на который мы их настраиваем. Поэтому второй тайм – более-менее. Жаль, что не сравняли счет, не смогли забить мяч.

У нас много молодых футболистов, поэтому, конечно, психология играет очень серьезную роль на этом этапе профессионального становления. Тем более что сегодня выдался боевой матч с большим количеством борьбы, свистков, непонятных решений. Поэтому понятно, что им психологически тяжело. Но нужно двигаться дальше, учиться играть в таких сложных ситуациях.

Следующий матч у нас с «Днепром-1». Очень серьезно будем готовиться к этому сопернику, настраиваемся дать бой. У нас непростая обстановка. В каждой игре мы хотим набирать очки.

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Виталий Пономарев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Ингулец Рух Львов Ингулец - Рух
Источник ФК Рух Львов
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