Виталий ПОНОМАРЕВ: «У нас непростая обстановка»

Главный тренер «Руха» Виталий Пономарев прокомментировал поражение в Петровом от «Ингульца» со счетом 0:1.

– К сожалению, по итогам этого матча стоит делать анализ действий не только футболистов, но и действия многих нужно тоже проанализировать.

Если брать чисто нашу команду, то мы проиграли немало борьбы в первом тайме, что помешало нам получить положительный результат. Это касается первой части игры, потому что во втором тайме уже начали играть в футбол, на который мы их настраиваем. Поэтому второй тайм – более-менее. Жаль, что не сравняли счет, не смогли забить мяч.

У нас много молодых футболистов, поэтому, конечно, психология играет очень серьезную роль на этом этапе профессионального становления. Тем более что сегодня выдался боевой матч с большим количеством борьбы, свистков, непонятных решений. Поэтому понятно, что им психологически тяжело. Но нужно двигаться дальше, учиться играть в таких сложных ситуациях.

Следующий матч у нас с «Днепром-1». Очень серьезно будем готовиться к этому сопернику, настраиваемся дать бой. У нас непростая обстановка. В каждой игре мы хотим набирать очки.