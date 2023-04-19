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  4. Сыграет с Севильей? Рэшфорд восстановился после травмы
Лига Европы
19 апреля 2023, 16:03 |
30
0

Сыграет с Севильей? Рэшфорд восстановился после травмы

Форвард возобновил тренировки с командой

19 апреля 2023, 16:03 |
30
0
Сыграет с Севильей? Рэшфорд восстановился после травмы
Getty Images/Global Images Ukraine. Маркус Рэшфорд

Форвард «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд восстановился после травмы. Сегодня, 19 апреля, он был замечен на тренировке команды.

Рэшфорд получил травму паха 8 апреля в матче АПЛ против «Эвертона» (победа 2:0). Точные сроки восстановления не назывались.

Завтра, 20 апреля «Манчестер Юнайтед» проведет ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов против «Севильи» (первый матч – 2:2). Пока что не известно, сможет ли Рэшфорд принять участие в этом матче.

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Маркус Рэшфорд Манчестер Юнайтед травма
Источник Goal.com
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