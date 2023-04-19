Сыграет с Севильей? Рэшфорд восстановился после травмы

Форвард «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд восстановился после травмы. Сегодня, 19 апреля, он был замечен на тренировке команды.

Рэшфорд получил травму паха 8 апреля в матче АПЛ против «Эвертона» (победа 2:0). Точные сроки восстановления не назывались.

Завтра, 20 апреля «Манчестер Юнайтед» проведет ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов против «Севильи» (первый матч – 2:2). Пока что не известно, сможет ли Рэшфорд принять участие в этом матче.