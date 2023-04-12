Англия12 апреля 2023, 15:01 |
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Рэшфорд пропустит ближайшие матчи Манчестер Юнайтед
У английского форварда травма
12 апреля 2023, 15:01 |
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«Манчестер Юнайтед» официально сообщил о том, что форвард команды Маркус Рэшфорд получил травму 8 апреля в матче АПЛ против «Эвертона» (победа 2:0).
Характер травмы и сроки восстановления не называются. Известно только, что Рэшфорд пропустит ближайшие матчи, но успеет восстановиться еще до завершения нынешнего сезона.
В текущем сезоне на счету Рэшфорда 28 голов и 10 ассистов в 47 матчах за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах.
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