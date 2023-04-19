Защитник Бенфики: «Нет ничего невозможного»

Защитник португальской «Бенфики» Антониу Силва поделился ожиданиями от ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов против итальянского «Интера».

«Для этого клуба нет ничего невозможного. Мы знаем, что счет 0:2 и что мы будем играть против очень сильной команды. Но у нас есть свои сильные стороны.

В этом сезоне мы показывали отличный футбол и попробуем войти в историю «Бенфики». Это то, чем мы бы очень гордились», - сказал Силва.

Матч «Интер» – «Бенфика» состоится в среду, 19 апреля. Начало в 22:00 по Киеву. Первая встреча завершилась победой «нерадзурри» со счетом 2:0.