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  4. Ливерпуль нацелился на Йошко Гвардиола
Англия
19 апреля 2023, 15:06 |
296
1

Ливерпуль нацелился на Йошко Гвардиола

Также в шорт-листе – Ким Мин Джэ и Эван Ндика

19 апреля 2023, 15:06 |
296
1
Ливерпуль нацелился на Йошко Гвардиола
Getty Images/Global Images Ukraine. Йошко Гвардиол

«Ливерпуль» уже сейчас занимается поисками усиления в центр защиты на летнее трансферное окно. По информации журналиста Бена Джейкобса, в шорт-листе «Красных» три кандидатуры.

Это защитник «РБ Лейпциг» Йошко Гвардиол, Ким Мин Джэ из «Наполи», а также Эван Ндика из «Айнтрахта», который летом станет свободным агентом.

Ранее главным претендентом на Гвардлиола назывался «Манчестер Сити».

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Ливерпуль Ким Мин Джэ Йошко Гвардиол Эван Ндика
Источник Twitter
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