Англия19 апреля 2023, 15:06 |
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Ливерпуль нацелился на Йошко Гвардиола
Также в шорт-листе – Ким Мин Джэ и Эван Ндика
19 апреля 2023, 15:06 |
296
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«Ливерпуль» уже сейчас занимается поисками усиления в центр защиты на летнее трансферное окно. По информации журналиста Бена Джейкобса, в шорт-листе «Красных» три кандидатуры.
Это защитник «РБ Лейпциг» Йошко Гвардиол, Ким Мин Джэ из «Наполи», а также Эван Ндика из «Айнтрахта», который летом станет свободным агентом.
Ранее главным претендентом на Гвардлиола назывался «Манчестер Сити».
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