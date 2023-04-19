Ливерпуль нацелился на Йошко Гвардиола

«Ливерпуль» уже сейчас занимается поисками усиления в центр защиты на летнее трансферное окно. По информации журналиста Бена Джейкобса, в шорт-листе «Красных» три кандидатуры.

Это защитник «РБ Лейпциг» Йошко Гвардиол, Ким Мин Джэ из «Наполи», а также Эван Ндика из «Айнтрахта», который летом станет свободным агентом.

Ранее главным претендентом на Гвардлиола назывался «Манчестер Сити».