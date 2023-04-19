Бенжамен ПАВАР: «Нам нужно сыграть в свой футбол»
Защитник «Баварии» – о предстоящем ответном матче с «Манчестер Сити»
Защитник немецкой «Баварии» Бенжамен Павар поделился ожиданиями от ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов против английского «Манчестер Сити».
«Мы готовы к матчу. Знаем, что первая игра не получилась. Но сейчас нас будут поддерживать наши фанаты, и мы сделаем все возможное. Надо сыграть в свой футбол и забивать, если будут шансы.
Мы хорошо играли в первом тайме первого матча с «Сити». Будем очень разочарованы, если завтра не выиграем. Команда в прекрасной форме и очень мотивирована. В прошлом мы видели, что подобные камбэки возможны», - сказал Павар.
Матч «Бавария» – «Манчестер Сити» состоится в среду, 19 апреля. Начало в 22:00 по Киеву. Первая встреча завершилась победой команды Пепа Гвардиолы со счетом 3:0.
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