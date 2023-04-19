ВИДЕО. Слова Гвардиолы и Тухеля перед ответным матчем 1/4 Лиги чемпионов

«Манчестер Сити» близок к тому, чтобы оформить свой третий подряд полуфинал Лиги чемпионов.

Убедительный разгром «Баварии» в первой встрече заставил многих пересмотреть свою оценку команды Гвардиолы. С Эрлингом Холландом в составе они вполне могут рассчитывать на ожидаемый триумф в турнире.

Вашему вниманию запись предматчевых пресс-конференций Пепа Гвардиолы и Томаса Тухеля.

Матч «Бавария» – «Манчестер Сити» состоится в среду, 19 апреля. Начало в 22:00 по Киеву. Первая встреча завершилась победой команды Пепа Гвардиолы со счетом 3:0.