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Лига чемпионов
19 апреля 2023, 13:59 | Обновлено 19 апреля 2023, 14:16
240
0

ВИДЕО. Слова Гвардиолы и Тухеля перед ответным матчем 1/4 Лиги чемпионов

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19 апреля 2023, 13:59 | Обновлено 19 апреля 2023, 14:16
240
0
ВИДЕО. Слова Гвардиолы и Тухеля перед ответным матчем 1/4 Лиги чемпионов
Sport.ua

«Манчестер Сити» близок к тому, чтобы оформить свой третий подряд полуфинал Лиги чемпионов.

Убедительный разгром «Баварии» в первой встрече заставил многих пересмотреть свою оценку команды Гвардиолы. С Эрлингом Холландом в составе они вполне могут рассчитывать на ожидаемый триумф в турнире.

Вашему вниманию запись предматчевых пресс-конференций Пепа Гвардиолы и Томаса Тухеля.

Матч «Бавария» – «Манчестер Сити» состоится в среду, 19 апреля. Начало в 22:00 по Киеву. Первая встреча завершилась победой команды Пепа Гвардиолы со счетом 3:0.

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видео Пеп Гвардиола Томас Тухель Лига чемпионов Бавария Бавария - Манчестер Сити Манчестер Сити
Источник Sport.ua
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