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Лига чемпионов
19 апреля 2023, 13:42 | Обновлено 19 апреля 2023, 13:58
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0

Илкай ГЮНДОГАН: «Мы должны сыграть в свой футбол»

Хавбек «Манчестер Сити» – о предстоящем ответном матче с «Баварией»

19 апреля 2023, 13:42 | Обновлено 19 апреля 2023, 13:58
95
0
Илкай ГЮНДОГАН: «Мы должны сыграть в свой футбол»
Getty Images/Global Images Ukraine. Илкай Гюндоган

Полузащитник английского «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган поделился ожиданиями от ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов против немецкой «Баварии».

«У нас должна быть харизма, чтобы играть на таком замечательном стадионе. Фанаты будут поддерживать «Баварию» с самого начала. Мы должны сыграть в свой футбол, поймать ритм и постараться действовать эффективно.

Все дело в балансе. Наша команда пытается одержать победу в каждом матче, однако надо играть зрело. Это особенный турнир, и иногда ты способен достигать невероятных результатов. К матчу с одной из лучших команд Европы мы подойдем очень серьезно», - сказал Гюндоган.

Матч «Бавария» – «Манчестер Сити» состоится в среду, 19 апреля. Начало в 22:00 по Киеву. Первая встреча завершилась победой команды Пепа Гвардиолы со счетом 3:0.

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Илкай Гюндоган Бавария Манчестер Сити Лига чемпионов Бавария - Манчестер Сити
Источник УЕФА
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