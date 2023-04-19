Илкай ГЮНДОГАН: «Мы должны сыграть в свой футбол»

Полузащитник английского «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган поделился ожиданиями от ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов против немецкой «Баварии».

«У нас должна быть харизма, чтобы играть на таком замечательном стадионе. Фанаты будут поддерживать «Баварию» с самого начала. Мы должны сыграть в свой футбол, поймать ритм и постараться действовать эффективно.

Все дело в балансе. Наша команда пытается одержать победу в каждом матче, однако надо играть зрело. Это особенный турнир, и иногда ты способен достигать невероятных результатов. К матчу с одной из лучших команд Европы мы подойдем очень серьезно», - сказал Гюндоган.

Матч «Бавария» – «Манчестер Сити» состоится в среду, 19 апреля. Начало в 22:00 по Киеву. Первая встреча завершилась победой команды Пепа Гвардиолы со счетом 3:0.