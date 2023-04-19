Ингулец – Рух. Стартовые составы команд
Тренеры определились с составами на перенесенный матч 10-го тура УПЛ
В среду, 19 апреля, состоится перенесенный поединок 10 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть петровский «Ингулец» и львовский «Рух». Матч пройдет в Петрово на поле стадиона «Ингулец», начало – в 13:00.
Команды должны были играть еще 30 октября, но тогда львовяне попросили перенести встречу из-за участия большого количества футболистов основного состава в Юношеской лиге УЕФА, а «Ингулец» пошел им навстречу.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live Telegram Sport.ua
Предлагаем ознакомиться со стартовыми составами команд:
«Ингулец»: Паламарчук – Нагиев, Кучеренко, Ковалев, Запорожец, Кухарук, Клименко, Смоляков, Козак, Головкин, Резепов.
«Рух»: Панькив – Роман, Слюбик, Слюсар, Лях, Пидгурский, Таллес, Довгый, Мисик, Соломон, Климчук.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Ингулец» – «Рух».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
«Пенсионеры» разочаровывают поклонников
На старте топ-поединка не включили гимн Лиги чемпионов