Ингулец – Рух. Стартовые составы команд

В среду, 19 апреля, состоится перенесенный поединок 10 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть петровский «Ингулец» и львовский «Рух». Матч пройдет в Петрово на поле стадиона «Ингулец», начало – в 13:00.

Команды должны были играть еще 30 октября, но тогда львовяне попросили перенести встречу из-за участия большого количества футболистов основного состава в Юношеской лиге УЕФА, а «Ингулец» пошел им навстречу.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live Telegram Sport.ua

Предлагаем ознакомиться со стартовыми составами команд:

«Ингулец»: Паламарчук – Нагиев, Кучеренко, Ковалев, Запорожец, Кухарук, Клименко, Смоляков, Козак, Головкин, Резепов.

«Рух»: Панькив – Роман, Слюбик, Слюсар, Лях, Пидгурский, Таллес, Довгый, Мисик, Соломон, Климчук.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Ингулец» – «Рух».