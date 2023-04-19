Рогер ШМИДТ: «Нужно смириться с поражением на прошлой неделе»

Главный тренер португальской «Бенфики» Рогер Шмидт поделился ожиданиями от ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов против итальянского «Интера».

«Нам нужно смириться с поражением на прошлой неделе и смотреть вперед. Мы должны сосредоточиться на том, что надо делать на поле, быть мотивированными и подходить к игре с чистым разумом, чтобы показать свой лучший футбол. Если не сделаем этого, то вылетим из Лиги чемпионов.

Мы должны забивать. В этом сезоне мы в разных турнирах уже показали, на что способны, даже в очень важных матчах.Мы создали несколько шансов [в первом матче], но нам нужен тактический баланс в структуре нашего более атакующего стиля игры», - сказал Шмидт.

Матч «Интер» – «Бенфика» состоится в среду, 19 апреля. Начало в 22:00 по Киеву. Первая встреча завершилась победой «нерадзурри» со счетом 2:0.