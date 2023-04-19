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Лига чемпионов
19 апреля 2023, 12:39 | Обновлено 19 апреля 2023, 12:48
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0

Томас ТУХЕЛЬ: «Задача чрезвычайно сложная»

Наставник «Баварии» – о шансах вырвать путевку в полуфинал Лиги чемпионов

19 апреля 2023, 12:39 | Обновлено 19 апреля 2023, 12:48
145
0
Томас ТУХЕЛЬ: «Задача чрезвычайно сложная»
Getty Images/Global Images Ukraine. Томас Тухель

Главный тренер немецкой «Баварии» Томас Тухель поделился ожиданиями от ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов против английского «Манчестер Сити».

«Все понимают, что задача чрезвычайно сложная. Но надо делать шаг за шагом, умно действовать в единоборствах и верить. С этого нужно начать.

Мы верим в себя, верим, что можем победить в этом матче. Если сможем выиграть оба тайма, появится шанс на что угодно, мы это знаем. Мы обязаны завести болельщиков, подарить им надежду и показать топовый футбол», - сказал Тухель.

Матч «Бавария» – «Манчестер Сити» состоится в среду, 19 апреля. Начало в 22:00 по Киеву. Первая встреча завершилась победой команды Пепа Гвардиолы со счетом 3:0.

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Томас Тухель Бавария Манчестер Сити Лига чемпионов Бавария - Манчестер Сити
Источник УЕФА
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