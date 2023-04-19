Томас ТУХЕЛЬ: «Задача чрезвычайно сложная»

Главный тренер немецкой «Баварии» Томас Тухель поделился ожиданиями от ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов против английского «Манчестер Сити».

«Все понимают, что задача чрезвычайно сложная. Но надо делать шаг за шагом, умно действовать в единоборствах и верить. С этого нужно начать.

Мы верим в себя, верим, что можем победить в этом матче. Если сможем выиграть оба тайма, появится шанс на что угодно, мы это знаем. Мы обязаны завести болельщиков, подарить им надежду и показать топовый футбол», - сказал Тухель.

Матч «Бавария» – «Манчестер Сити» состоится в среду, 19 апреля. Начало в 22:00 по Киеву. Первая встреча завершилась победой команды Пепа Гвардиолы со счетом 3:0.