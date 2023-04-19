Пеп ГВАРДИОЛА: «Было бы ошибкой думать о прошлом»

Главный тренер английского «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола поделился ожиданиями от ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов против немецкой «Баварии».

«Необходимо справиться с эмоциями, какими бы они ни были. Мы не знаем, как будет играть «Бавария», но мы обязаны точно знать, что должны делать сами, и постараемся это выполнить.

Мы сконцентрированы на том, чтобы постараться взять игру под свой контроль. Нам противостоит одна из самых престижных команд этого турнира. На поле будут 11 игроков против 11, и мы постараемся сыграть лучше соперника в этом конкретном матче. Было бы ошибкой думать о прошлом», - сказал Гвардиола.

Матч «Бавария» – «Манчестер Сити» состоится в среду, 19 апреля. Начало в 22:00 по Киеву. Первая встреча завершилась победой команды Пепа Гвардиолы со счетом 3:0.