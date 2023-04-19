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Украина. Премьер лига
19 апреля 2023, 11:01 |
771
0

Стало известно, когда Днепр-1 и Александрия доиграют матч 1-го тура УПЛ

Поединок между клубами был прерван на 10-й минуте 23 ноября 2022 года

19 апреля 2023, 11:01 |
771
0
Стало известно, когда Днепр-1 и Александрия доиграют матч 1-го тура УПЛ
УПЛ

Матч 1-го тура чемпионата Украины по футболу между клубами «Днепр-1» и «Александрия» будет доигран 11 мая.

Об этом сообщает «ТаТоТаке». Поединок пройдет в Ужгороде.

Встреча стартовала 23 ноября 2022 года в том же Ужгороде. Однако на 10-й минуте матча игра был прервана из-за воздушной тревоги. Команды долгое время не могли решить, когда им все-таки доиграть поединок, однако теперь пришли к консенсусу.

«Александрия» после поединка поедет к «Колосу». «Днепр-1» останется на своей базе, чтобы сыграть через несколько дней против «Миная».

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Источник ТаТоТаке
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