Стало известно, когда Днепр-1 и Александрия доиграют матч 1-го тура УПЛ
Поединок между клубами был прерван на 10-й минуте 23 ноября 2022 года
Матч 1-го тура чемпионата Украины по футболу между клубами «Днепр-1» и «Александрия» будет доигран 11 мая.
Об этом сообщает «ТаТоТаке». Поединок пройдет в Ужгороде.
Встреча стартовала 23 ноября 2022 года в том же Ужгороде. Однако на 10-й минуте матча игра был прервана из-за воздушной тревоги. Команды долгое время не могли решить, когда им все-таки доиграть поединок, однако теперь пришли к консенсусу.
«Александрия» после поединка поедет к «Колосу». «Днепр-1» останется на своей базе, чтобы сыграть через несколько дней против «Миная».
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