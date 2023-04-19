Підтримай кіберзахист Збройних Сил України
50 млн грн
Підтримати

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. ФОТО. Просто стараюсь оставаться в форме. Серена Уильямс вернется в Тур?
WTA
19 апреля 2023, 10:38 |
125
0

ФОТО. Просто стараюсь оставаться в форме. Серена Уильямс вернется в Тур?

Легендарная американская теннисистка опубликовала фото с корта в своем Instagram

19 апреля 2023, 10:38 |
125
0
ФОТО. Просто стараюсь оставаться в форме. Серена Уильямс вернется в Тур?
Getty Images/Global Images Ukraine. Серена Уильямс

Экс-первая ракетка мира Серена Уильямс опубликовала фотографии с теннисного корта после тренировки в своем Instagram:

«Просто стараюсь оставаться в форме», – подписала пост американская теннисистка.

Отметим, что в 2022 году легендарная Серена Уильямс завершила карьеру, но официально об этом еще не объявила. Свой последний матч звездная американка сыграла на US Open.

Серена Уильямс – четырёхкратная олимпийская чемпионка в одиночном и женском парном разрядах и обладатель некалендарного Большого шлема в одиночном и парном разрядах, а также единственная как среди мужчин, так и среди женщин обладательница карьерного Золотого шлема (включающего победы во всех четырёх турнирах Grand Slam и на Олимпийских играх) в одиночном и парном разрядах. В общей сложности на её счету 38 побед на турнирах Grand Slam, а по количеству титулов на этих турнирах в одиночном разряде (23) она занимает второе место в истории женского тенниса и уступает только Маргарет Смит-Корт (24).

ФОТО. Просто стараюсь оставаться в форме. Серена Уильямс вернется в Тур?

По теме:
ФОТО. Клуб Бэкхема устроил фотосессию девушки в бикини в океане с акулами
ФОТО. Малиновский презентовал специальную игровую форму Марселя
ВИДЕО. Лионель Месси снялся в новой рекламе Louis Vuitton
фото lifestyle Серена Уильямс тренировка
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Наполи – Милан – 1:1. Два незабитых пенальти. Видео голов и обзор матча
Футбол | 19 апреля 2023, 00:10 0
Наполи – Милан – 1:1. Два незабитых пенальти. Видео голов и обзор матча
Наполи – Милан – 1:1. Два незабитых пенальти. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов

Родриго выбил Челси из ЛЧ, Милан прошел Наполи, золото на ЧЕ по борьбе
Футбол | 19 апреля 2023, 08:15 3
Родриго выбил Челси из ЛЧ, Милан прошел Наполи, золото на ЧЕ по борьбе
Родриго выбил Челси из ЛЧ, Милан прошел Наполи, золото на ЧЕ по борьбе

Главные новости за 18 апреля на Sport.ua

Челси – Реал – 0:2. Дубль Родриго и 25 минут Мудрика. Видео голов и обзор
Футбол | 19.04.2023, 00:08
Челси – Реал – 0:2. Дубль Родриго и 25 минут Мудрика. Видео голов и обзор
Челси – Реал – 0:2. Дубль Родриго и 25 минут Мудрика. Видео голов и обзор
Сачко уверенно обыграл аргентинца на старте хардового турнира в Мексике
Теннис | 18.04.2023, 21:10
Сачко уверенно обыграл аргентинца на старте хардового турнира в Мексике
Сачко уверенно обыграл аргентинца на старте хардового турнира в Мексике
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Месси или Роналду? Для меня выбор очевиден»
Футбол | 18.04.2023, 21:05
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Месси или Роналду? Для меня выбор очевиден»
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Месси или Роналду? Для меня выбор очевиден»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
В возрасте 50 лет умер бывший футболист Динамо и сборной Украины
В возрасте 50 лет умер бывший футболист Динамо и сборной Украины
17.04.2023, 10:52 17
Футбол
ВИДЕО. Скандал на ЧМ по снукеру. На стол вылез активист и испортил сукно
ВИДЕО. Скандал на ЧМ по снукеру. На стол вылез активист и испортил сукно
17.04.2023, 21:35 5
Снукер
ОФИЦИАЛЬНО. CAS пожизненно запретил Севидову любую футбольную деятельность
ОФИЦИАЛЬНО. CAS пожизненно запретил Севидову любую футбольную деятельность
17.04.2023, 19:52 17
Футбол
«Беларусь в отдельной группе». Сборная Украины не снимется с отбора Евро
«Беларусь в отдельной группе». Сборная Украины не снимется с отбора Евро
17.04.2023, 19:11 20
Футбол
Договоренность Реброва с УАФ, пожизненный бан Севидова, триумф Конотоп
Договоренность Реброва с УАФ, пожизненный бан Севидова, триумф Конотоп
18.04.2023, 06:06
Другие виды
Форман назвал своего любимого боксера современности
Форман назвал своего любимого боксера современности
17.04.2023, 10:46 5
Бокс
Александр ПОВОРОЗНЮК: «Я ни от чего не отказывался»
Александр ПОВОРОЗНЮК: «Я ни от чего не отказывался»
18.04.2023, 09:55 1
Футбол
Малик СКОТТ: «Для Уайлдера бой с Усиком был бы шестираундовый»
Малик СКОТТ: «Для Уайлдера бой с Усиком был бы шестираундовый»
18.04.2023, 12:13 8
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности