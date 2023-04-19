Экс-первая ракетка мира Серена Уильямс опубликовала фотографии с теннисного корта после тренировки в своем Instagram:

«Просто стараюсь оставаться в форме», – подписала пост американская теннисистка.

Отметим, что в 2022 году легендарная Серена Уильямс завершила карьеру, но официально об этом еще не объявила. Свой последний матч звездная американка сыграла на US Open.

Серена Уильямс – четырёхкратная олимпийская чемпионка в одиночном и женском парном разрядах и обладатель некалендарного Большого шлема в одиночном и парном разрядах, а также единственная как среди мужчин, так и среди женщин обладательница карьерного Золотого шлема (включающего победы во всех четырёх турнирах Grand Slam и на Олимпийских играх) в одиночном и парном разрядах. В общей сложности на её счету 38 побед на турнирах Grand Slam, а по количеству титулов на этих турнирах в одиночном разряде (23) она занимает второе место в истории женского тенниса и уступает только Маргарет Смит-Корт (24).

ФОТО. Просто стараюсь оставаться в форме. Серена Уильямс вернется в Тур?