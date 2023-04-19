Неймар станет отцом

Нападающий сборной Бразилии и парижского клуба «ПСЖ» вскоре станет отцом.

Девушка футболиста Бруна Бьянкарди объявила о своей беременности. Об этом она написала в одной из соцсетей, где сообщила, что они с Неймаром с нетерпением ждут рождения ребенка и готовятся к его появлению в семье, которая уже любит малыша, несмотря на то, что он еще не родился.

Читайте также: Известны сроки возвращения Неймара в ПСЖ

Неймар и Бьянкарди встречаются с августа 2021 года. Первый раз вместе они появились на публике зимой 2022 года.