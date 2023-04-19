Франция19 апреля 2023, 08:13 |
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Неймар станет отцом
Бразильца ждут перемены
19 апреля 2023, 08:13 |
337
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Нападающий сборной Бразилии и парижского клуба «ПСЖ» вскоре станет отцом.
Девушка футболиста Бруна Бьянкарди объявила о своей беременности. Об этом она написала в одной из соцсетей, где сообщила, что они с Неймаром с нетерпением ждут рождения ребенка и готовятся к его появлению в семье, которая уже любит малыша, несмотря на то, что он еще не родился.
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Неймар и Бьянкарди встречаются с августа 2021 года. Первый раз вместе они появились на публике зимой 2022 года.
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