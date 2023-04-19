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Франция
19 апреля 2023, 08:13 |
337
0

Неймар станет отцом

Бразильца ждут перемены

19 апреля 2023, 08:13 |
337
0
Неймар станет отцом
Getty Images/Global Images Ukraine. Неймар

Нападающий сборной Бразилии и парижского клуба «ПСЖ» вскоре станет отцом.

Девушка футболиста Бруна Бьянкарди объявила о своей беременности. Об этом она написала в одной из соцсетей, где сообщила, что они с Неймаром с нетерпением ждут рождения ребенка и готовятся к его появлению в семье, которая уже любит малыша, несмотря на то, что он еще не родился.

Неймар и Бьянкарди встречаются с августа 2021 года. Первый раз вместе они появились на публике зимой 2022 года.

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Источник Sport.ua
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