Впервые за 30 лет. Челси Лэмпарда отметился антидостижением

Во вторник, 18 апреля, лондонский «Челси» в ответной встрече 1/4 финала Лиги чемпионов в Лондоне со счетом 0:2 проиграл мадридскому «Реалу».

Это поражение для подопечных Фрэнка Лэмпарда стала четвертым кряду. Подобная серия у «пенсионеров» случилась впервые с 1993 года.

Ранее «Челси» проиграл в чемпионате Англии «Брайтону» (1:2) и «Вулверхэмптону» (0:1), а также тому же «Реалу» (0:2) в первой игре 1/4 финала ЛЧ.

Четырехматчевая серия неудач случилась у «Челси» после назначения Лэмпарда временным главным тренером команды.