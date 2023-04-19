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  4. Впервые за 30 лет. Челси Лэмпарда отметился антидостижением
Англия
19 апреля 2023, 07:34 |
930
1

Впервые за 30 лет. Челси Лэмпарда отметился антидостижением

«Пенсионеры» разочаровывают поклонников

19 апреля 2023, 07:34 |
930
1
Впервые за 30 лет. Челси Лэмпарда отметился антидостижением
Getty Images/Global Images Ukraine. Фрэнк Лэмпард (слева)

Во вторник, 18 апреля, лондонский «Челси» в ответной встрече 1/4 финала Лиги чемпионов в Лондоне со счетом 0:2 проиграл мадридскому «Реалу».

Это поражение для подопечных Фрэнка Лэмпарда стала четвертым кряду. Подобная серия у «пенсионеров» случилась впервые с 1993 года.

Ранее «Челси» проиграл в чемпионате Англии «Брайтону» (1:2) и «Вулверхэмптону» (0:1), а также тому же «Реалу» (0:2) в первой игре 1/4 финала ЛЧ.

Четырехматчевая серия неудач случилась у «Челси» после назначения Лэмпарда временным главным тренером команды.

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Челси чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Фрэнк Лэмпард
Источник Sport.ua
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