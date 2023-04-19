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Лига чемпионов
19 апреля 2023, 07:15 | Обновлено 19 апреля 2023, 07:16
2300
2

Анчелотти повторил в ЛЧ достижение Гвардиолы

Итальянец вывел «Реал» в полуфинал турнира

19 апреля 2023, 07:15 | Обновлено 19 апреля 2023, 07:16
2300
2
Анчелотти повторил в ЛЧ достижение Гвардиолы
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

Во вторник, 18 апреля, мадридский «Реал» под руководством Карло Анчелотти в Лондоне в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов добился повторной победы над «Челси» (2:0) и стал обладателем путевки в полуфинал.

Анчелотти в своей тренерской карьере удалось вывести возглавляемую команду в 1/2 финала Лиги чемпионов в девятый раз. Это повторение рекордного показателя испанца Пепа Гвардиолы.

Впрочем, Гвардиола близок к тому, чтобы увеличить рекорд до 10 выходов в 1/2 финала. Его «Манчестер Сити» в первой игре четвертьфинала, напомним, дома со счетом 3:0 разгромил «Баварию». В среду, 19апреля, команды в Мюнхене проведут ответный поединок.

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Лига чемпионов Карло Анчелотти Челси - Реал Реал Мадрид Пеп Гвардиола
Источник Sport.ua
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Roman serhi
4-2 в пользу Папы Карло. ..,Но чуйка будет 4-3 после этого сезона 
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Roman serhi
Ха... Зато сколько кубков у Пепки и у Карло?)))
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