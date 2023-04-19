Анчелотти повторил в ЛЧ достижение Гвардиолы
Итальянец вывел «Реал» в полуфинал турнира
Во вторник, 18 апреля, мадридский «Реал» под руководством Карло Анчелотти в Лондоне в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов добился повторной победы над «Челси» (2:0) и стал обладателем путевки в полуфинал.
Анчелотти в своей тренерской карьере удалось вывести возглавляемую команду в 1/2 финала Лиги чемпионов в девятый раз. Это повторение рекордного показателя испанца Пепа Гвардиолы.
Впрочем, Гвардиола близок к тому, чтобы увеличить рекорд до 10 выходов в 1/2 финала. Его «Манчестер Сити» в первой игре четвертьфинала, напомним, дома со счетом 3:0 разгромил «Баварию». В среду, 19апреля, команды в Мюнхене проведут ответный поединок.
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