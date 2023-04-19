СПАЛЛЕТТИ: «Мы лучше играли в обоих матчах, но не было реализации моментов»
Главный тренер «Наполи» прокомментировал вылет из ЛЧ в дуэли с «Миланом»
Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти прокомментировал вылет из ЛЧ в противостоянии с «Миланом» (второй матч – 1:1):
«Некоторые игроки подошли к этой игре не в лучшей форме. Мы могли избежать пропущенного мяча при равном счете. Мы лучше играли в обоих матчах, но недостаточно хорошо распорядились своими моментами, находясь в их штрафной.
Поздравляю Милан, а также своих игроков. У нас была блестящая Лига чемпионов. К этим матчам мы подошли несколько выхолощенными и поплатились за отсутствие опыта».
Вратарь «Наполи» Алекс Мерет: «Мы разочарованы, потому что хотели пройти дальше. Но это не отменяет фантастический сезон, который мы проводим».
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