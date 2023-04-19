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Лига чемпионов
19 апреля 2023, 05:59 | Обновлено 19 апреля 2023, 06:23
360
0

СПАЛЛЕТТИ: «Мы лучше играли в обоих матчах, но не было реализации моментов»

Главный тренер «Наполи» прокомментировал вылет из ЛЧ в дуэли с «Миланом»

19 апреля 2023, 05:59 | Обновлено 19 апреля 2023, 06:23
360
0
СПАЛЛЕТТИ: «Мы лучше играли в обоих матчах, но не было реализации моментов»
УЕФА. Лучано Спаллетти

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти прокомментировал вылет из ЛЧ в противостоянии с «Миланом» (второй матч – 1:1):

«Некоторые игроки подошли к этой игре не в лучшей форме. Мы могли избежать пропущенного мяча при равном счете. Мы лучше играли в обоих матчах, но недостаточно хорошо распорядились своими моментами, находясь в их штрафной.

Поздравляю Милан, а также своих игроков. У нас была блестящая Лига чемпионов. К этим матчам мы подошли несколько выхолощенными и поплатились за отсутствие опыта».

Вратарь «Наполи» Алекс Мерет: «Мы разочарованы, потому что хотели пройти дальше. Но это не отменяет фантастический сезон, который мы проводим».

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Милан Наполи Лига чемпионов Наполи - Милан Лучано Спаллетти Алекс Мерет
Источник УЕФА
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