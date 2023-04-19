Підтримай кібервплив Збройних Сил України
50 млн грн
Підтримати

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Хвича получил самую высокую оценку, приз лучшему отдали автору суперслалома
Лига чемпионов
19 апреля 2023, 05:31 | Обновлено 19 апреля 2023, 05:57
699
0

Хвича получил самую высокую оценку, приз лучшему отдали автору суперслалома

Рафаэл Леау в матче «Милан» против «Наполи» получил оценку 8.0

19 апреля 2023, 05:31 | Обновлено 19 апреля 2023, 05:57
699
0
Хвича получил самую высокую оценку, приз лучшему отдали автору суперслалома
УЕФА

18 апреля состоялся ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов 2022/23.

В итальянском дерби «Милан», имея гандикап в один гол (1:0), сыграл вничью с «Наполи» (1:1) и пробился в 1/2 финала.

Вингер «Наполи» Хвича Кварацхелия получил самую высокую оценку (8.2).

А вот у россонери Рафаэл Леау (оценка 8.0) был назван лучшим игроком матча от УЕФА.

Технические наблюдатели УЕФА: «Блестящая игра в атаке. Леау заработал пенальти и сделал голевую передачу после марадонского прохода на особом стадионе. «Наполи» никак не мог справиться с португальцем, и «Милан» умело использовал его талант для выхода в полуфинал».

Оценки WhoScored за матч Наполи – Милан – 1:1

По теме:
СПАЛЛЕТТИ: «Мы лучше играли в обоих матчах, но не было реализации моментов»
ПИОЛИ: «Милан считали аутсайдерами пары. Но мы стиснули зубы и терпели»
РОДРИГО: «Мне пришло в голову скопировать своего кумира Криштиану»
Милан Наполи Оливье Жиру Лига чемпионов Наполи - Милан Рафаэл Леау Хвича Кварацхелия лучший игрок WhoScored
Источник Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Марина Мороз показала идеальную форму ягодичных мышц
MMA | 18 апреля 2023, 11:48 6
ФОТО. Марина Мороз показала идеальную форму ягодичных мышц
ФОТО. Марина Мороз показала идеальную форму ягодичных мышц

Украинская спортсменка в отличной форме

ВИДЕО. Лионель Месси снялся в новой рекламе Louis Vuitton
Футбол | 19 апреля 2023, 04:40 0
ВИДЕО. Лионель Месси снялся в новой рекламе Louis Vuitton
ВИДЕО. Лионель Месси снялся в новой рекламе Louis Vuitton

Футболист сидит в терминале аэропорта и позирует на взлетной полосе.

Александр ПОВОРОЗНЮК: «Я ни от чего не отказывался»
Футбол | 18.04.2023, 09:55
Александр ПОВОРОЗНЮК: «Я ни от чего не отказывался»
Александр ПОВОРОЗНЮК: «Я ни от чего не отказывался»
5 бразильцев, игравших за Шахтер, которых вы вряд ли вспомните
Футбол | 18.04.2023, 09:16
5 бразильцев, игравших за Шахтер, которых вы вряд ли вспомните
5 бразильцев, игравших за Шахтер, которых вы вряд ли вспомните
Забег Леау и незабитые пенальти. Милан прошел Наполи в 1/4 финала ЛЧ
Футбол | 18.04.2023, 23:59
Забег Леау и незабитые пенальти. Милан прошел Наполи в 1/4 финала ЛЧ
Забег Леау и незабитые пенальти. Милан прошел Наполи в 1/4 финала ЛЧ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Вернидуб удален, Динамо и Днепр-1 шокированы, рекорд Металлиста и Вереса
Вернидуб удален, Динамо и Днепр-1 шокированы, рекорд Металлиста и Вереса
17.04.2023, 09:30 9
Футбол
Источник: Шахтер дает 75 тысяч долларов тем, кто отберет очки у Днепра-1
Источник: Шахтер дает 75 тысяч долларов тем, кто отберет очки у Днепра-1
17.04.2023, 18:45 121
Футбол
Малик СКОТТ: «Для Уайлдера бой с Усиком был бы шестираундовый»
Малик СКОТТ: «Для Уайлдера бой с Усиком был бы шестираундовый»
18.04.2023, 12:13 7
Бокс
Договоренность Реброва с УАФ, пожизненный бан Севидова, триумф Конотоп
Договоренность Реброва с УАФ, пожизненный бан Севидова, триумф Конотоп
18.04.2023, 06:06
Другие виды
Оксана БАЮЛ: «Гутцайт пусть пойдет на войну под Бахмутом повоюет»
Оксана БАЮЛ: «Гутцайт пусть пойдет на войну под Бахмутом повоюет»
17.04.2023, 10:30 35
Зимние виды
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Ребров многим обязан Шкапенко»
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Ребров многим обязан Шкапенко»
17.04.2023, 14:20
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. CAS пожизненно запретил Севидову любую футбольную деятельность
ОФИЦИАЛЬНО. CAS пожизненно запретил Севидову любую футбольную деятельность
17.04.2023, 19:52 13
Футбол
Снова наложил в штаны. Красюк жестко подколол Фьюри
Снова наложил в штаны. Красюк жестко подколол Фьюри
18.04.2023, 09:38 8
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности