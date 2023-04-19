Хвича получил самую высокую оценку, приз лучшему отдали автору суперслалома
Рафаэл Леау в матче «Милан» против «Наполи» получил оценку 8.0
18 апреля состоялся ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов 2022/23.
В итальянском дерби «Милан», имея гандикап в один гол (1:0), сыграл вничью с «Наполи» (1:1) и пробился в 1/2 финала.
Вингер «Наполи» Хвича Кварацхелия получил самую высокую оценку (8.2).
А вот у россонери Рафаэл Леау (оценка 8.0) был назван лучшим игроком матча от УЕФА.
Технические наблюдатели УЕФА: «Блестящая игра в атаке. Леау заработал пенальти и сделал голевую передачу после марадонского прохода на особом стадионе. «Наполи» никак не мог справиться с португальцем, и «Милан» умело использовал его талант для выхода в полуфинал».
Оценки WhoScored за матч Наполи – Милан – 1:1
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