Знаменитый аргентинский футболист, форвард французского «ПСЖ» Лионель Месси снялся в новой рекламе Louis Vuitton под названием Horizons Never End.

На снимках разыгран сюжет: Лионель Месси отправляется в путешествие, и с ним находится чемодан Horizon.

Чемпион мира 2022 на фото и видео сидит в терминале аэропорта и позирует на взлетной полосе.

Перед ЧМ-2022 Лионель Месси снимался в рекламе Louis Vuitton вместе с португальцем Криштиану Роналду, тогда они позировали за игрой в шахматы.

ВИДЕО. Лионель Месси снялся в новой рекламе Louis Vuitton