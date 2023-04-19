ВИДЕО. Лионель Месси снялся в новой рекламе Louis Vuitton
Футболист сидит в терминале аэропорта и позирует на взлетной полосе.
Знаменитый аргентинский футболист, форвард французского «ПСЖ» Лионель Месси снялся в новой рекламе Louis Vuitton под названием Horizons Never End.
На снимках разыгран сюжет: Лионель Месси отправляется в путешествие, и с ним находится чемодан Horizon.
Чемпион мира 2022 на фото и видео сидит в терминале аэропорта и позирует на взлетной полосе.
Перед ЧМ-2022 Лионель Месси снимался в рекламе Louis Vuitton вместе с португальцем Криштиану Роналду, тогда они позировали за игрой в шахматы.
ВИДЕО. Лионель Месси снялся в новой рекламе Louis Vuitton
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