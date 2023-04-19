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19 апреля 2023, 04:40 | Обновлено 19 апреля 2023, 05:17
113
0

ВИДЕО. Лионель Месси снялся в новой рекламе Louis Vuitton

Футболист сидит в терминале аэропорта и позирует на взлетной полосе.

19 апреля 2023, 04:40 | Обновлено 19 апреля 2023, 05:17
113
0
ВИДЕО. Лионель Месси снялся в новой рекламе Louis Vuitton
Louis Vuitton. Лионель Месси

Знаменитый аргентинский футболист, форвард французского «ПСЖ» Лионель Месси снялся в новой рекламе Louis Vuitton под названием Horizons Never End.

На снимках разыгран сюжет: Лионель Месси отправляется в путешествие, и с ним находится чемодан Horizon.

Чемпион мира 2022 на фото и видео сидит в терминале аэропорта и позирует на взлетной полосе.

Перед ЧМ-2022 Лионель Месси снимался в рекламе Louis Vuitton вместе с португальцем Криштиану Роналду, тогда они позировали за игрой в шахматы.

ВИДЕО. Лионель Месси снялся в новой рекламе Louis Vuitton

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Лионель Месси реклама Louis Vuitton фото lifestyle видео
Источник Sport.ua
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